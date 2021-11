El día que Ricardo Peláez se burló de José Ramón Fernández por no haber jugado fútbol

José Ramón y Peláez tuvieron un cruce muy peculiar. (Foto: @joseramonfernandeza / IG - Club América / Fb)

Ricardo Peláez estuvo poco tiempo en la mesa de Futbol Picante. Pero su imponente personalidad y fuerte carácter le bastaron para generar una colección de polémicas que siguen siendo recordadas hasta el día de hoy. Junto a José Ramón Fernández tuvo diversas discusiones que no tardaron en elevar el tono. Una de las más fuertes terminó con un fuerte intercambio de “pedradas”.

Todo comenzó en un debate sobre Cruz Azul y su entonces director técnico, Paco Jémez. El entrenador español declaró que había cumplido con su objetivo al calificar a la Liguilla del Apertura 2017. Ricardo Peláez estuvo en desacuerdo con esas palabras y recordó que durante su paso por el América logró ganar diversos campeonatos.

José Ramón de inmediato le reprochó a Peláez su protagonismo en la discusión. “Ya no hables de ti, habla de Cruz Azul”, le dijo Joserra al panelista, que había llegado a la mesa luego de su salida de la presidencia deportiva del América. Y no se quedó solamente con eso y añadió: “Tú nunca fuiste director técnico. Fuiste directivo y podías decir lo que querías y nadie decía nada”, remató el comentarista.

Ricardo Peláez continua en el futbol como directivo. (Foto: Chivas TV)

Ricardo Peláez, a diferencia de otros compañeros que José Ramón había tenido, no se quedaba callado ante las palabras del legendario periodista y siempre tenía una respuesta guardada. Así que aprovechó para reprocharle su nula experiencia en el fútbol profesional.

“Tú nunca jugaste futbol, no pateaste la pelota, y hablas de futbol. Por lo menos yo pateé la pelota y sé de lo que estoy hablando. Por lo menos jugué un mundial con mi país y anoté goles, y con eso tengo para callar bocas”, disparó el ex jugador sobre su carrera en equipos como América, Chivas y Necaxa.

Los ánimos se comenzaron a elevar en la mesa y José Ramón llegó a decir que ni siquiera lo recordaba como futbolista. “Tampoco fuiste un fenómeno, fuiste un jugador común y corriente. Es más ni me acuerdo cómo jugabas, Faitelson me decía”, ironizó Fernández sobre la carrera de Peláez en el campo, que no tenía la menor intención de dejar ahí la discusión y se metió directamente con su profesión.

Ricardo Peláez actualmente es presidente deportivo de Chivas. (Foto: Twitter/@soychivista_)

“¿Pues entonces qué haces de comentarista deportivo?”, contraatacó Peláez. Posteriormente, le echó en cara su preferencia por los directores técnicos extranjeros, sobre todo en el caso de Paco Jémez. “Eso lo hubiera dicho Nacho Ambriz o Sergio Bueno, y lo matas. Él es español y por eso lo defiendes”. En algún punto José Ramón le recordó su salida del América, pero el directivo se defendió recordándole al periodista la forma en la que salió de TV Azteca.

Después de aquella turbulenta época en la mesa de Futbol Picante, Peláez Linares decidió volver al futbol profesional como directivo de Cruz Azul. En La Máquina no consiguió el ansiado campeonato, pero contrato a muchos jugadores que conformaron la base del equipo que salió campeón en el 2021. Después de fuertes diferencias con la cúpula de la cooperativa, el polémico Peláez salió de la institución celeste.

No pasó mucho tiempo antes de que otro equipo requiriera de sus servicios. Chivas lo ficho a finales de 2019 para que empezara a laborar en 2020. Aunque llevó a un gran número de jugadores al Rebaño, hasta el momento los resultados no han sido los mejores. Durante su gestión han pasado tres directores técnicos: Víctor Manuel Vucetich, Luis Fernando Tena y Marcelo Michel Leaño, quien ayer fue confirmado como timonel para el siguiente certamen.

SEGUIR LEYENDO: