Raúl Gudiño vio la renovación de Ricardo Peláez con Chivas como un “voto de confianza”

Ricardo Peláez continuará como director deportivo de Chivas (Foto: Twitter/@Chivas)

La tarde de este martes la mesa directiva del Club Guadalajara dio a conocer la renovación de Ricardo Peláez Linares como director deportivo de Chivas. A pesar de las especulaciones de su posible salida y la condición en la que se encuentra el rebaño, Peláez fue ratificado en su cargo y permanecerá en él por un tiempo que hasta el momento se desconoce.

Aunque El Rebaño no ha compartido ningún comunicado oficial que certifique la decisión, pero dentro del propio equipo ya se empezó a comentar del impacto que tuvo la noticia. El primero en hablar sobre Ricardo Peláez fue Raúl Gudiño.

El guardameta rojiblanco otorgó unas palabras para Futbol Club de TUDN y no se guardó su opinión sobre lo que piensa de la decisión de Amaury Vergara en darle continuidad al proyecto del directivo deportivo. Lo primero que enfatizó fue en que se trató de una buena noticia para Chivas.

Raúl Gudiño vio como buena noticia la renovación de Ricardo Peláez con Chivas (Foto: Twitter/@Chivas)

“Creo que son buenas noticias, se siente el respaldo. A veces uno necesita ese voto de confianza, esa seguridad de que creen en ti, entonces creo que es una buena noticia y nosotros lo tomamos como tal”

Aunque se había rumorado una supuesta incomodidad de Peláez con Amaury Vergara, para Gudiño todo lo que se comenta en la prensa y en la opinión pública no es de relevancia para el club pues una vez que conocieron la decisión de la directiva lo vio como un “voto de confianza”.

Incluso comentó que siempre que existe dudas sobre la renovación de algún jugador o directivo, así que los miembros de las Chivas rayadas procuran mantenerse al margen y esperar la decisión definitiva que arroje una señal de confianza para seguir trabajando juntos.

Gudiño señaló que el trabajo que tienen los futbolistas dentro de la institución es la de dar resultados que respalden al director técnico (Foto: Twitter/@RaulGudino1)

“A veces hay mucho ruido, de que si se queda o se va, tanto directivos como jugadores. Entonces todo esto (la renovación de Ricardo Peláez) da un voto de confianza y seguimos trabajando juntos”, señaló para los micrófonos de TUDN.

Por otra parte, señaló que el trabajo que tienen los futbolistas dentro de la institución es la de dar resultados que respalden al director técnico, Marcelo Michel Leaño. Calificó a los resultados de un club como la base del trabajo colectivo; aunque estén al tanto de lo que ocurre en la administración y dirección técnica del club, el portero de 25 años señaló que no les corresponde decidir quién se queda o quién se va.

“La mejor manera de respaldar al técnico que tenemos es dando buenos resultados. Es la base y de ahí parte, ya la decisión de quién sigue o quién no sigue no nos corresponde a ningún jugador”

Ricardo Peláez y los rumores que lo ponían lejos de Chivas

Se creyó que Ricardo Peláez saldría de Chivas (Foto: Chivas TV)

En la última semana de octubre corrió la versión de que el ex futbolista de la década de los 80 y 90 no estaba a gusto en el Rebaño a causa de diferencias con Amaury Vergara. Con la llegada de Marcelo Michel a la dirección técnica del equipo, se dijo que Peláez no estaba de acuerdo con la decisión.

En la columna deportiva Toque Filtrado se explicó que el actual directivo deportivo de Chivas estaba insatisfecho con las decisiones de Vergara en Chivas, pues lo dejaban en un segundo plano ya que se comentó que la familia del dueño del club tenía más injerencia en las decisiones del club que el propio Peláez.

Hasta el momento el Rebaño está en la posición 12 de la tabla con 19 puntos (Foto: Twitter/ @Chivas)

Hasta ese momento se desconocía las intenciones del ex futbolista por permanecer en su puesto. La idea de que Ricardo saldría tomó más fuerza hasta que se renovó su cargo, el cual acabaría en el mes de diciembre.

Ahora el panorama para Guadalajara muestra un escenario distinto. Sin embargo, el principal objetivo de meterse al repechaje y después a la liguilla parece complejo. Hasta el momento el Rebaño está en la posición 12 de la tabla con 19 puntos, de perder la última jornada contra Mazatlán se estaría despidiendo del repechaje.

