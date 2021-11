Caleb Plant aseguró que despojará de sus cinturones a Canelo Álvarez

Saúl Álvarez competirá el 6 de noviembre ante Caleb Plant ( Foto: ED MULHOLLAND/ AFP)

El 6 de noviembre Saúl Álvarez y Caleb Plant sostendrán una pelea por distintos cinturones de diferentes confederaciones. La contienda será decisiva para definir al mejor de los pesos medianos del FIB, CMB, AMB y OMB. El pugilista norteamericano dijo sentirse motivado para enfrentar al tapatío.

En una entrevista publicitaria para la pelea, el boxeador estadounidense declaró: “He dedicado mi vida y he sacrificado todo por este deporte”. Asimismo, Plant ha marchado invicto desde que inició su carrera: ha ganado 21 peleas de las cuales 12 han sido por la vía del nocaut.

Por otro lado, el nacido en Tennessee aseveró que la disputa ante el jalisciense será de vital importancia para su carrera: “Hemos sacrificado mucho mi equipo y yo. Vamos a ganar esos cinturones”, aclaró Caleb, quien es actual poseedor del título de la IBF del peso supermediano.

Canelo Álvarez será peleador ante Caleb Plant el 6 de noviembre (Foto: Instagram/@canelo)

La pelea será transmitida por TV Azteca. Se tenía la intención de haber sido transmitida por TUDN, pero luego la confirmación de la televisora del Pedregal fue desmentida. El canal propiedad de Ricardo Salinas, se ocupará de la emisión de los rounds que serán testigos del choque entre los titanes del boxeo.

Se estima que Canelo reciba una gran cantidad de dinero por realizar el encuentro. Según información de, Mike Coppinger, el tapatío ganará alrededor de USD 40 millones. La cifra representaría una de las más altas para un pugilista mexicano. Hay que recordar que Álvarez firmó un contrato en 2018 por USD 365 millones para pelear durante cinco años. Una cantidad que representaría ganar cuatro millones de pesos al día. En contraparte, el americano ganaría USD 10 millones, que representa una cuarta parte de la fortuna de su adversario.

La confrontación ya ha sido calentada por ambos boxeadores, pues en meses pasados tanto Saúl Álvarez como Caleb Plant dieron una exhibición y careo en Las Vegas. El evento se salió de control luego de una serie de golpes que recetó el mexicano ante el norteamericano: El azteca declaró que Plant en el careo insultó a su madre, situación que terminó con la paciencia de Álvarez y realizó un volado de derecha para golpear a su enemigo.

Canelo Álvarez y Caleb Plant casi se golpean en la promisión de la pelea (Foto: Twitter/ @Miguel:Gurwitz/ Captura de pantalla)

De ese modo, Saúl Álvarez y Plant tendrán que decidir quién será el campeón de los pesos medianos. El mexicano ha peleado con figuras como Floyd Mayweather, Billy Joe Saunders entre otros.

Eddy Reynoso, entrenador del boxeador mexicano, declaró que tendrán que salir con las medidas necesarias para ganar: “Plant es peleador que tiene la mano zurda bien entrenada. Decían que tenía cosas parecidas a Mayweather, pero éste es más alto y espigado”, argumentó a días de la contienda.

Chepo Reynoso, descubridor del Canelo comentó que no se encuentra preocupado o nervioso por su discípulo: “No tengo pendiente, aún no comienza la pelea. Han transcurrido 50 peleas desde que lo descubrí, en ninguna de ellas estuve nervioso. Hoy no es la excepción”, dijo uno de los primeros entrenadores del pugilista de 31 años de edad.

Dónde y cuándo ver la pelea

La pelea será a las 22:00 horas del 6 de noviembre. Mientras que TV azteca será la encargada de llevar a cabo la transmisión en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. La televisora ha estado con el mexicano por alrededor de 10 años transmitiendo sus pleitos. Cabe mencionar que anteriormente los derechos pertenecían a Televisa.

SEGUIR LEYENDO: