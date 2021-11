Cómo surgió el interés de Faitelson por el periodismo deportivo

David Faitelson es uno de los rostros más conocidos del periodismo deportivo mexicano (Foto: Instagram/@davidfaitelson_espn)

David Faitelson es uno de los periodistas más destacados desde hace mucho tiempo. Su vigencia se mantiene intacta con el paso de los años. El estilo polémico que lo ha definido como periodista y comentarista le ha permitido instalarse como un punto de referencia en el mercado de la televisión deportiva. Desde pequeño mostró un gusto exacerbado por los deportes, pero tuvo que cambiar país para construir su historia.

Según contó en entrevista para el canal de YouTube de Roberto Gómez Junco, David desde pequeño asistía a partidos de futbol particularmente del equipo Beitar Jerusalén. Fue ahí cuando nació su pasión por el futbol. Además de asistir con su padre a esos partidos, también desarrolló un gusto pasional por practicar el balompié. En esa etapa vivió algunos episodios relacionado con los conflictos bélicos de su país natal, Israel.

Aunque nunca vivió un ataque ni nada de peligro, sí tenía que mantenerse atento a lo que sucedía en las inmediaciones de su hogar. “Nosotros veíamos de pronto las sirenas y corríamos a unos refugios para que pasara el ataque aéreo. Yo viví la Guerra de los seis días y la Guerra de Yom Kipur. Teníamos que estar atentos por temas de seguridad. Mi papá transportaba trabajadores a la Franja de Gaza. Comíamos ahí. Era un lugar diferente pero no nos sentíamos con miedo”, recordó sobre esa etapa.

David Faitelson en su infancia fue aficionado del América (Foto: ESPN/Twitter@EspacioAmerica)

Faitelson relató además que él vivía en un pueblo de inmigrantes argentinos, en el que conoció de primera mano la rivalidad entre Boca Juniors y River Plate. En ese momento fue cuando comenzó a entender la trascendencia de ese partido para Argentina. Debido a su físico (desde siempre ha sido alto) su puesto predilecto en el campo de juego era la defensa central.

A partir de su arribo a México por cuestiones familiares y decisión de su padre, Faitelson adoptó un enorme gusto por el beisbol. Incluso, según cuenta, su desempeño era tan bueno que los equipos donde jugó le daban ciertas ayudas económicas para que eligiera competir con ellos. “Mi padre me enseña el béisbol, me lleva al Parque del Seguro Social. Me empieza a gustar mucho. Combinaba el beisbol con el futbol, pero el beisbol a un nivel mas desarrollado”.

Fue durante esta época en la que también llevó al punto más alto su afición por Las Águilas del América, equipo del que hoy es un gran crítico. Junto a su padre, acudía con cierta regularidad a ver los partidos de los azulcremas en el Estadio Azteca durante la década de los 80.

Ha encontrado en Álvaro Morales a un fuerte rival de debates. (Fotos: Captura de pantalla ESPN/Facebook/Álvaro Morales)

Con el paso del tiempo, ese gusto por los deportes lo llevó a convertirse en periodista deportivo. Empezó en la prensa escrita en el Excélsior en los últimos años de los 80. Posteriormente, por intermedio de Francisco Javier González, tuvo la oportunidad de llegar a Imevisión, que luego se transformó en TV Azteca y fue esa precisamente la mejor etapa de Faitelson en la era dorada de Los Protagonistas. Con sus notas de color y sus debates sobre futbol se dio a conocer en todo México como un periodista de carácter y presencia.

La salida de José Ramón Fernández marcó también un rumbo para él. Después de unos meses de permanecer en Azteca Deportes, Faitelson también se mudó a ESPN. En el Líder Mundial ha participado en numerosas producciones tanto de México como de Estados Unidos. En los últimos años ha reafirmado su estilo polémico en la mesa de Futbol Picante.

