Andy Ruiz develó cómo es la exigente personalidad de Canelo Álvarez en el gimnasio

Un entrenamiento entre el Canelo y Andy Ruiz Jr (Foto: Instagram@andy_destroyer13)

El boxeador mexicano, Andy Ruiz pasa por uno de los entrenamientos más duros de su vida. Después su derrota ante Anthony Joshua (en donde se vio superado físicamente) en 2019, se unió al equipo de Saúl Canelo Álvarez, para enfrentarse a una exigencia de élite. Ahora, en vísperas de la pelea del tapatío, Ruiz contó cómo son los entrenamientos con uno de los mejores boxeadores del mundo.

Las ocasiones en las que ambos mexicanos coinciden, se apoyan mutuamente, pero es el Canelo quien lleva la batuta en los entrenamientos. Andy reveló para el Podcast Last Stand que este recibe gritos por parte de su compañero: “¡Tienes que entrenar más pinche duro, haz las cosas como yo!”, palabras que el Destroyer no recibe de mala manera, al contrario, cuenta que le sirven para motivarse.

Con esta situación, el entrevistado reveló que esto es de enorme valor para su carrera. “Él da motivación a todos porque queremos ser como él. Todos queremos ser el mejor libra por libra, todos queremos estar exactamente en su posición, pero no podemos estar en esa posición si no ponemos todo ese trabajo duro y dedicación”, relató el ex campeón.

Ruiz comparte equipo con otras figuras como Ryan García (Foto: Instagram/ @oscarvaldez56)

Asimismo, fue coherente con sus palabras, pues aseguró que no cualquiera puede tener o estar en el puesto de Saúl, pues es algo que requiere mucho trabajo, tiempo y dedicación. “(Canelo) nos demuestra eso. No solo me lo está mostrando a mí, se lo está mostrando a otros campeones que están aquí. Es una bendición estar a su lado”. Dijo Andy mientras mostraba un perfil serio, que hacía énfasis en sus palabras.

El atleta se convirtió en uno de los favoritos de la afición tras ganar los títulos WBA (Super), IBF, WBO y IBO peso pesado en 2019 ante Anthony Joshua. Sin embargo, este cayó en un exceso de confianza por su repentino éxito. El mismo Andy relató que, tras ser campeón, dejó de lado el entrenamiento y la disciplina, los cuales cambió por las celebraciones y el ocio. Esto le pasó factura y perdió sus títulos en la primera defensa que tuvo, ante el propio Joshua.

Tras ese episodio, Destroyer pasó por una etapa de redención, en la cuál entendió lo difícil que es mantenerse en la cima. Para su fortuna, el campeón mexicano lo arropó en su equipo y lo apoyó para que recuperará el sendero de la victoria en su carrera. La única pelea que ha tenido Andy desde que entrena con el Canelo fue ante Chris Arreola, la cual terminó con un triunfo para el de padres mexicanos, por decisión unánime tras 12 asaltos.

Andy Ruiz celebrando su victoria ante Arreola tras 12 rounds por vía de la decisión unánime. (Foto: Harry How/AFP)

De hecho, el trabajo que ha hecho Ruiz con el “Canelo Team” no se queda en palabras. El cambio físico que ha mostrado se percibe a simple vista. En su primer encuentro por el título, el peleador mostraba un cuerpo alto, fuerte y robusto. Hoy en día, a dos años de ello, se mantiene alto, pero es más fuerte y sus músculos están más definidos. Inclusive él mismo ha revelado que se encuentra en la mejor forma de su carrera.

Para cerrar, el ex campeón habló sobre lo que representa ser parte del equipo de Álvarez. Se mostró orgulloso, pues el ambiente es motivante, así como las personas que lo rodean. Destacó el cuidado que tiene el Canelo por todos los miembros que entrenan con él. Inclusive catálogo a Saúl como “el hombre del momento”, alguien con quien no puede enojarse.

El próximo compromiso de Andy Ruiz es una incógnita. Se tenía planeado una pelea para él a finales del 2021, pero los nombres que se barajearon no han confirmado un enfrentamiento, por lo que no hay una fecha para volver a verlo en acción.

SEGUIR LEYENDO: