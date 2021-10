Los planes de Andy Ruiz para pelear por su próximo campeonato

Andy Ruiz Jr pretenderá volver a competir por un campeonato de box (Foto: AFP)

El pasado 9 de octubre, Tyson Fury defendió su título del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Deontay Wilder. Volvió a colgarse el campeonato y aseguró su supremacía en la categoría tras noquear a Wilder en el asalto número 11.

A la pelea acudió el ex campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Andy Ruiz, y presenció la presentación. Llamó la atención que el Destroyer estuviera entre el público, por lo que la prensa se acercó al integrante del Canelo Team para conocer parte de su opinión sobre el combate que presenció.

Ante la pregunta sobre quién podría ser su próximo rival y sus planeas para volver a competir por algún cinturón de su categoría, no descartó la idea de medirse en algún momento con Tyson Fury. Solo especificó que está en “el momento perfecto” para subir la exigencia y volver a competir por un campeonato mundial de box.

Andy Ruiz no dudó pelear contra Tyson Fury (Foto: Instagram/@caneloteam)

En un breve comentario que dio el portal Fight Hub TV, entre los fanáticos que lo acompañaban apuntó que sería una opción competir por el campeonato del CMB, pero primero buscará recuperarse de su reciente cirugía.

“Pienso que es el momento perfecto”, fueron sus palabras.

Además señaló que incluso podría contender por los títulos que ostente Oleksander Usky, mismos que perdió Anthony Joshua el del OMB, FIB y el del AMB. El pasado 18 de agosto se sometió a una cirugía de la rodilla derecha para solucionar un problema que tenía hace 3 años.

Andy Ruiz Jr espera regresar al ring en diciembre o enero (Foto: AFP)

El próximo 18 de octubre cumplirá dos de los tres meses que se le pronosticaron para recuperarse totalmente, pero Ruiz Jr. ya arrojó una fecha tentativa para su regreso al cuadrilátero. Para el mismo medio dijo que espera regresar a finales de este año o principios del 2022.

En cuanto a los posibles rivales que enfrentaría, apuntó que “se van eliminando”, sin embargo no reveló los nombres de aquellos que podría enfrentar, pero insistió en que primero buscará recuperarse de su cirugía.

“Ahora todos se están eliminando; acabo de salir de cirugías pero volveré en diciembre o enero, así que estoy listo para volver”, apuntó.

¿Quiénes podrán ser los próximos rivales de Andy Ruiz Jr.?

Luis Ortiz es un candidato para enfrentar a Andy Ruiz Jr. (Foto: Twitter/@Orlaf4)

Con el objetivo de volver al cuadrilátero al cierre del año, poco a poco el Destroyer ha buscado sus próximos rivales y los primeros nombres que empezaron a sonar son el de Luis Ortiz y Charles Martin, según explicó el periodista deportivo de ESPN, Mike Coppinger.

Pero conforme los meses han pasado y los posibles candidatos para Andy Ruiz han causado especulación y polémica. Uno de ellos fue Luis Ortiz, también conocido como The Real King Kong. En julio habló en entrevista para TUDN habló del supuesto interés de la esquina de Ruiz Jr. para firmarlo en una pelea y amedrentó contra él por no querer aceptar una negociación formal.

“Andy Ruiz dice que no está preparado para pelear con Luis Ortiz, pero sí para enfrentar a Anthony Joshua. Es un descaro. Es un gordo mamón. No me gusta ofender, pero es un llorón (…) Ellos hablan muchas cosas. Mencionan mi nombre, pero lo mencionan a boca cerrada. No son capaces de decidirse a pelear”, aseguró.

A finales de año se espera que Andy Ruiz suba al cuadrilátero (Foto: Harry How/ AFP)

Mientras que el segundo candidato se trata de Charles Martin, con 35 años edad; su última pelea la tuvo en febrero de 2020, poco antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el COVID-19. En aquella contienda ganó por la vía del nocaut al round 6.

Hasta el momento el estadounidense suma un récord de 28 peleas ganadas, de las cuales 25 han sido por la vía rápida, únicamente ha perdido 2 combates. Según ESPN se tenía contemplada una pelea para octubre, pero al no haber logrado un acuerdo y los pocos días que restan para ese mes, las probabilidades se acabaron; hasta el momento no se tiene nada confirmado pero se espera que en diciembre tenga un combate para cerrar el año, será cuestión de tiempo para conocer a qué boxeador enfrentará Andy Ruiz Jr.

