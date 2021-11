Tottenham confirmó al italiano Antonio Conte como su nuevo DT tras el despido de Nuno Espirito Santo

Antonio Conte, nuevo entrenador del Tottenham (Foto: @SpursOfficial)

No hay discusión, en la Premier League están la gran mayoría de los mejores entrenadores del mundo. Hay grandes estrategas como Guardiola, Tuchel, Klopp y Bielsa, a quienes se les ha sumado otro gran exponente de las pizarras: el italiano Antonio Conte se convirtió en el nuevo DT del Tottenham Hotspur hasta junio de 2023 con opción a extensión, según informó el propio club londinense.

Un día después de despedir a Nuno Espirito Santo, quien en sus 10 partidos en la liga inglesa (17 partidos en total) como DT en los Spurs logró la misma cantidad de victorias y derrotas, se hizo oficial la contratación del DT italiano de 52 años que la pasada temporada fue campeón con el Inter de Milán en la Serie A.

“Estoy extremadamente feliz de volver a entrenar, y de hacerlo en un club de la Premier League que tiene la ambición de volver a ser protagonista”, dijo Conte en un comunicado.

Antonio Conte viene de ser campeón de la Serie A con el Inter de Milán (Foto: REUTERS)

No será la primera experiencia de Antonio Conte en Inglaterra, ya que estuvo a cargo del Chelsea FC hace algunas campañas. En su paso por Stamford Bridge, el DT italiano se consagró campeón de la Premier League 2016/17 y de la FA Cup 2017/18, por lo que ahora buscará revitalizar a un Tottenham que atraviesa una notable crisis deportiva.

Daniel Levy, presidente de los Spurs, quiso contratar a Conte tras el despido a José Mourinho pero no logró seducirlo con un proyecto que tambaleaba por la posible salida de Harry Kane, su mejor jugador y capitán, que había pedido irse. Finalmente Kane se quedó en el norte de Londres pero su frustrado adiós ha afectado a un vestuario que Nuno Espirito Santo no logró potenciar.

El equipo que tiene en sus filas a los argentinos Cuti Romero y Giovanni Lo Celso se encuentra actualmente octavo en la tabla de posiciones de de la Premier League, ha avanzado a cuartos de final de la Copa de la Liga y compite en la fase de grupos de la UEFA Conference League.

Antonio Conte tendrá en sus filas a Cuti Romero y Giovani Lo Celso (Foto: REUTERS)

“El verano pasado nuestra unión no se concretó porque el final de mi relación con el Inter todavía era demasiado reciente y emocionalmente estaba demasiado involucrado con el final de la temporada, por lo que sentí que aún no era el momento adecuado para volver a ser entrenador. Pero el entusiasmo contagioso y la determinación de Daniel Levy al querer encomendarme esta tarea me emocionaron. Ahora que la oportunidad ha vuelto, he optado por aprovecharla con gran convicción”, confesó Antonio Conte.

