Quién es Paul Nalsom, el especialista que llegó a Tigres para ayudar a Giber Becerra

Giber Becerra y Paul Nalsom trabajarán en conjunto para prevenir lesiones en Tigres (Foto: Twitter @giberbecerra/Instagram @balsompaul)

En Tigres no todo va de maravilla desde la partida de Ricardo Ferretti y la incorporación de Miguel Herrera. Pues pareciera que el equipo regiomontano sufre de una epidemia de lesiones dentro de su cuadro principal. En el último torneo ha sufrido bajas como las de Guido Pizarro, André Pierre Gignac, Luis Rodríguez, Leo Fernandez, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Nicolás López, Florian Thauvin, Huego Ayala y Javier Aquino.

Durante varias temporadas, Giber Becerra, preparador físico de Tigres y colaborador de confianza de Miguel Herrera desde hace más de siete años, se ha convertido en el objetivo de críticas y burlas, pues durante su presencia en los equipos dirigidos por el Piojo, los futbolistas continuamente sufren de lesiones musculares.

Durante su paso por el América, Giber marcó una tendencia en las redes sociales donde la afición americanista expresaba su malestar con el preparador físico y esperaban que lo apartaran del equipo. Y ahora que se encuentra en Tigres, la afición regiomontana se ha encargado de señalarlo cada que existe alguna lesión dentro de los felinos.

A pesar de que varios futbolistas del cuadro felino se han ido incorporando al trabajo regular poco a poco conforme a su recuperación, el cuerpo técnico de Miguel Herrera decidió incorporar a Paul Balsom, quien un especialista que formó parte del cuerpo de trabajo en el Leicester City de la Premier League y también colaboró con la Selección de Suecia y colaboró también con la UEFA. Así lo anunció el Piojo en conferencia de prensa.

Paul Balsom (derecha) será el nuevo refuerzo de Tigres (Instagram: @balsompaul)

“Viene a trabajar en una asesoría con nosotros, es experto en la rehabilitación de jugadores en la parte de la ciencia de los atletas, pero también debemos reconocer que el fútbol ha cambiado, es muy físico. Vamos a cerrar bien el torneo y esperamos dejar de lado las lesiones. Paul Balsom está trabajando para la Federación Sueca y va a ser un asesor nuestro en esa parte de la recuperación y el trabajo, se ha pegado con nuestro preparador físico y la parte de la recuperación de jugadores, todos tenemos áreas que mejorar y esa área tenemos que atacar de lleno”, añadió el Piojo.

En cuanto el estratega mexicano dio a conocer dicha noticia, los distintos medios presentes le realizaron distintos señalamientos sobre Giber Becerra, quien ya es conocido por ser el presunto culpable de los problemas físicos del plantel. No obstante, el mismo André-Pierre Gignac ha declarado que Becerra es un preparador físico de alto nivel.

“Cada quien sus comentarios, pero (Giber Becerra) es de alto nivel , como tenía preparadores físicos en Marsella; me gusta mucho el trabajo, charló con mi preparador físico y todo el mundo está abierto, eso me da gusto porque a veces hay otros con ego que no dejan trabajar con particulares”, sentenció hace una semana el jugador francés.

Balsom es un especialista en fútbol de alto rendimiento y es Jefe del Grupo de Asesores en cuestiones físicas de la UEFA y ahora llega a ser parte del equipo felino para colaborar de lleno en la prevención de dichas dolencias que afectan a la plantilla regiomontana.

Giber Becerra ha estado en el ojo del huracán durante algunas temporadas (Foto: Instagram-@Giber)

Balsom también fue el Jefe de Innovación de Rendimiento con el Leicester City durante el 2011 y continuó desempeñando dicho papel dentro del equipo inglés ayudando con el diseño de las instalaciones dentro del campo de entrenamiento. De la misma manera colaboró con el belga de Lovaina y después de 13 de trabajo con ambas escuadras partió con con la Selección de Suecia.

