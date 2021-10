Adiós a una era: Carlos Padilla renunció al Comité Olímpico Mexicano

En la imagen, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla. EFE/José Méndez/Archivo

Luego de haber formado parte del Comité Olímpico Mexicano (COM) durante dos ciclos olímpicos, Carlos Padilla Becerra anunció que no desea continuar al frente del organismo. Por medio de un comunicado difundido en las redes sociales, el todavía director confirmó que no participará en el proceso de elección que culminará con la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el mes de noviembre, por lo que su era en la institución deportiva está por culminar.

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, el periodista deportivo Héctor González-Villalba difundió una carta escrita por Padilla Becerra donde informó sobre la decisión de no buscar la reelección por tercera ocasión consecutiva. En su lugar, agradeció la colaboración del personal que ayudó a la administración que dio inicio en octubre de 2012, unos meses después de haber culminado los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

“Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de no participar en los procedimientos que habrán de culminar en la próxima Asamblea General del Comité Olímpico Mexicano 2021, en la que se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo de nuestro organismo deportivo”, se lee en la misiva.

Información en desarrollo*