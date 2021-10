La temporada N° 75 de la NBA tendrá tres argentinos: cuál será el escenario para Campazzo, Bolmaro y Deck

Campazzo, Bolmaro y Deck, los argentinos en esta temporada de la NBA

Después de dos temporadas marcadas por la pandemia de coronavirus, la NBA vuelve a su ritmo habitual con un calendario de octubre a junio del 2022, fecha donde habrá un equipo que se coronará como el nuevo campeón de la mejor liga de básquet del mundo. En esta ocasión serán tres los jugadores argentinos los que buscarán dejar su marca en una nueva campaña en Estados Unidos: Facundo Campazzo, Gabriel Deck y la llegada de Leandro Bolmaro, tras su paso por el Barcelona.

Es importante destacar que a este trío de la selección argentina se le cayó un cuarto integrante: Luca Vildoza, que había tenido un gran rendimiento en el Baskonia, fue cortado por los New York Knicks debido a que tuvo que ser operado en el pie derecho y no podía ser parte del equipo en la pretemporada, situación que fue determinante para que la franquicia de la Gran Manzana decidiera interrumpir su contrato no garantizado. “Esta salida de la NBA es solo un hasta luego, haré lo imposible por volver”, dijo el base, que ya se recupera de su lesión.

De esta manera, el escenario que afrontará cada uno de los argentinos será diferente. En primer orden, el único que completó toda la temporada anterior fue Campazzo, que dejó su marca en la 2020-2021 por varios motivos. Fue el primer argentino en volver a la liga tras el retiro de Manu Ginóbili en 2018 y, con el paso de los partidos, se asentó en un equipo que venía de ser finalista.

Facu Campazzo buscará volver a ser importante para Denver, uno de los candidatos a luchar en el Oeste de la NBA

El base cordobés que venía del Real Madrid le agregó su impronta al ataque de Denver, tanto que al final de la temporada, la NBA eligió tres de sus asistencias en el top 10 de las mejores de la liga, incluída la mejor: un pase gol sin mirar que generó una revolución en los fanáticos de los Nuggets.

En los números, lo de Campazzo fue de menor a mayor. La grave lesión del canadiense Jamal Murray le dio un espacio en la formación titular y aire para intentar hacer jugar al equipo del gigante serbio Nikola Jokic, el Jugador Más Valioso de la fase regular. En ese tramo de la campaña, el ex Real Madrid promedió 6 puntos (con un poco más de 35% en tiros de tres), 3.6 asistencias, 2.1 rebotes y 1.2 robos en casi 22 minutos en cancha. Ya en los playoffs, esos registros mejoraron: alcanzó 9.3 puntos por juego, algo más de 4 pases gol y el porcentaje de triples alcanzó un casi 40 por ciento en 27 minutos por duelo.

Con la línea más retrasada que en el básquetbol FIBA, Facu tuvo que adaptarse a tirar de otra forma. Acostumbrado a crear sus propias acciones con el balón en sus manos, tuvo que mejorar en el famoso “catch and shoot” (tomar y tirar). Eso sucedió con el correr de la pasada campaña y deberá definitivamente ser un bastión de su juego ofensivo en lo que se viene. Sobre todo a la espera del regreso de Murray -habrá que ver si finalmente estará disponible para jugar esta temporada- y con la incorporación de un novato que mostró un buen papel en la pretemporada como Bones Hyland, que conformó al staff técnico que lidera Michael Malone. Lo mismo que con el regreso de Monte Morris, el base que el entrenador eligió para que fuera titular en los juegos previos al inicio de la fase regular.

A sus 30 años, después de amoldarse al mundo NBA, Campazzo sabe que está frente a una temporada clave para su futuro en Denver. En el segundo y último año de su contrato, los Nuggets buscarán mejorar lo hecho en la campaña previa, en la que que fueron barridos por los Phoenix Sun (4-0) en las semis de una conferencia que volverá a ser muy competitiva, sobre todo con la buena forma que mostraron en la antesala los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Facundo no será el único oriundo de Córdoba en la máxima competición del deporte en el planeta. Habrá otro que, como Fabricio Oberto, nació y creció en Las Varillas. Un jugador que para los Minnesota Timberwolves es una joya a terminar de pulir y que puede llegar a ser un impacto positivo para una franquicia que, de una vez por todas, intentará comenzar a ganar partidos de manera consistente. En ese contexto es que Leandro Bolmaro tendrá su estreno en la NBA.

Bolmaro hará su debut en la mejor liga de básquet del mundo

Con 21 años, y después de jugar el último año en el primer equipo del Barcelona, Bolmaro decidió dar el salto. Tras haber sido elegido en el puesto 23 por los New York Knicks y luego cambiado de manera directa por Minnesota, la franquicia del Oeste sabe que tiene en sus manos a un jugador con enorme futuro. Con sus más de dos metros (2.03), el cordobés ya mostró que su capacidad de manejo del balón lo convertirá en un base con gran capacidad física y atlética, pero que necesita mejorar varios aspectos del juego para acomodarse a una liga que es más rápida que cualquiera otra en el planeta.

En ese escenario, su desarrollo en el día a día será un factor determinante para ver qué rol ocupará Bolmaro en su primera temporada en la NBA. Ante la mirada de Pablo Prigioni, ex base de la selección argentina y hoy asistente técnico ofensivo de los Timberwolves, este chico que brilló en el atletismo cuando era joven, tendrá un plus. Chris Finch, el coach del equipo, ya anunció que Leandro deberá mejorar su tiro exterior, una adaptación por la que pasó el propio Campazzo en su año como novato.

“No es consistente y hay que trabajar en la forma. Sentimos que podemos lograr que sea un buen tirador, solo con fuerza, ritmo y algunos ajustes aquí y allá”, confesó el entrenador de los Wolves en relación a la técnica de Bolmaro. Para eso, el argentino que fue parte del plantel que compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio ya trabaja junto con Kevin Hanson y Ernest Scott, dos integrantes del equipo.

Más allá de las estadísticas en los cuatro encuentros de pretemporada, el ex Barça mostró su impronta en defensa y su lectura de juego, virtudes propias que podrá explotar con el paso del tiempo. De cara a la temporada regular, hay que decir que Minnesota tiene mucho peso en su perímetro: el base D’Angelo Russell es una de las estrellas con Karl-Anthony Towns. Además, se sumó la llegada del veterano ex Clippers Patrick Beverley y Jordan McLaughlin. Malik Beasley sería el escolta titular, por eso Anthony Edwards -elegido en el puesto 1 del Draft 2020- pasaría a jugar de alero para potenciar el ataque de los Timberwolves.

El otro que mostró sus cartas en la previa del inicio de la temporada regular fue Jaylen Nowell, un jugador 10 centímetros más bajo que Bolmaro, pero que ya tiene dos años de experiencia y podría sumarse a una rotación en la que los minutos del argentino serán una incógnita. ¿Será una opción que el cordobés vaya a jugar con los Iowa Wolves, el equipo que la franquicia tiene en la Liga de Desarrollo de la NBA? Es una resolución que veremos con el correr de los días, después del comienzo de la competencia.

Lo que es seguro es que Bolmaro tiene lo necesario para jugar contra los mejores del mundo. Sólo habrá que esperar cómo será su desarrollo en un contexto diferente, pero según dicen los que lo conocen, él está listo para dar el salto.

Deck ya mostró que puede ser una pieza importante en el desarrollo de Oklahoma (Getty Images via AFP)

El tercer argentino en la NBA esta temporada será Gabriel Deck, que en las últimas horas fue confirmado por Oklahoma dentro del roster de 15 jugadores que pondrá un pie en la cancha para la apertura de la temporada. De esta manera, Tortuga, que no tenía contrato garantizado, pasó el corte después de promediar 6 puntos y 6 rebotes en 18 minutos en los tres de cuatro juegos que disputó en la preparación.

Si repasamos el plantel del City Thunder, el panorama es claro para la franquicia que tiene como gerente general a Sam Presti, que durante los últimos tiempos acumuló más de 20 elecciones en futuros drafts con el objetivo de armar un equipo competitivo a base de talento juvenil o para utilizar como moneda de cambio en posibles traspasos de figuras. Además de Deck, los otros integrantes del equipo que dirige Mark Daigneault son: Kenrich Williams, Mike Muscala, Vit Krejci, Theo Maledon, Ty Jerome, Tre Mann, Lu Dort, Josh Giddey, Darius Bazley, Derrick Favors, Shai Gilgeous-Alexander, Jeremiah Robinson-Earl, Isaiah Roby y Aleksej Pokusevski.

En este contexto, el argentino oriundo de Colonia Dora es uno de los experimentados de la franquicia. Por ende, su elección para continuar marca que está en la consideración de un equipo que buscará seguir con la reconstrucción, sin presiones y en la búsqueda de ganar la mayor cantidad de partidos posibles en una conferencia como la del Oeste que tiene a 10 conjuntos que lucharán por los playoffs.

En los 10 partidos que alcanzó a jugar en la 2020-2021, Deck terminó con buenos números: 8.4 puntos (47,8% campo), 4.0 rebotes y más de 2 asistencias en 21 minutos. Como el propio Gabriel declaró, en su intención nunca estuvo dejar la NBA para volver a Europa, es por eso que esta temporada podría ser decisiva para ver cuál será el futuro de este jugador polifuncional: si continuará en Oklahoma como parte del armado del equipo o, gracias a una buena actuación, pueda ser seducido por otras franquicias más competitivas.

Así será el calendario de los primeros partidos de los argentinos en la NBA

De cara a la temporada que está por comenzar, serán varias las opciones para poder seguir al trío argentino. Todos los encuentros de cada franquicia se pueden ver contratando el NBA League Pass, el pase que ofrece la liga a través de la suscripción al streaming oficial. Además, ESPN -ahora sumó la plataforma Star+ al paquete- y DirecTV Sports también transmitirán encuentros durante la 2021-2022.

Facundo Campazzo

20 de octubre - Phoenix Suns vs. Denver Nuggets - 23 (hora argentina) TV: ESPN

22 de octubre - Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs - 22 (hora argentina)

25 de octubre - Denver Nuggets vs. Cleveland Cavaliers 22 (hora argentina)

26 de octubre - Utah Jazz vs. Denver Nuggets - 23 (hora argentina)

29 de octubre - Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks - 23 (hora argentina)

Leandro Bolmaro

20 de octubre - Minnesota Timberwolves vs. Houston Rockets - 21 (hora argentina)

23 de octubre - Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans - 21 (hora argentina)

25 de octubre - Minnesota Timberwolves vs. New Orleans Pelicans - 21 (hora argentina)

27 de octubre - Milwaukee Bucks vs. Minnesota Timberwolves - 21 (hora argentina)

30 de octubre - Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets - 22 (hora argentina)

Gabriel Deck

20 de octubre - Utah Jazz vs. Oklahoma City Thunder - 22.00 (hora argentina)

22 de octubre - Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder - 21 (hora argentina)

24 de octubre - Oklahoma City Thunder vs. Philadelphia 76ers - 20 (hora argentina)

26 de octubre - Oklahoma City Thunder vs. Golden State Warriors - 21 (hora argentina)

27 de octubre - Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers - 21 (hora argentina)

SEGUIR LEYENDO: