Conmoción en el mundo del rugby: murió Sean Wainui, la joven estrella de los Maori All Blacks

Sean Wainui era una joven estrella del rugby neozelandés (AFP)

Este lunes el mundo del rugby amaneció con una terrible noticia después de que se diera a conocer que el poseedor del récord de tries en un partido de Super Rugby, Sean Wainui, muriera en un accidente de autos.

Según las informaciones que fueron desarrollándose durante las primeras horas y que luego terminaron siendo confirmadas por la policía, el fallecimiento se produjo después de que el vehículo del jugador neozelandés chocara contra un árbol.

Tras el trágico suceso, el director general de la Federación Neozelandesa de Rugby, Mark Robinson, fue uno de los primeros en lamentar la muerte del centro de los Waikato Chiefs, hablando de una “jornada sombría para el rugby”.

Sean estableció un récord de tries en el Super Rugby (AP)

“La muerte de Sean afectará profundamente a todas las personas implicadas en el rugby, en particular a sus compañeros de Bay of Plenty (su equipo en el campeonato neozelandés, al que había llegado en mayo pasado) y de los Chiefs, con los que compartimos su pena”, declaró en un comunicado.

Los Chiefs también se pronunciaron a través de sus redes sociales tras conocer la noticia: “Sean ha sido una figura muy popular e influyente en los Chiefs y un modelo a seguir para nuestros jugadores jóvenes dentro y fuera del campo desde que llegó al club en 2018. Nuestro club no será el mismo sin él y lo extrañaremos profundamente. por todos nosotros “.

“Te despedimos con los brazos extendidos de las multitudes que te esperan más allá de este reino terrenal. Nos dejas aquí despojados y ahogados en el dolor mientras lloramos por ti. Descanse bien en reposo pacífico”, sentenció el escrito.

Al mismo tiempo, los All Blacks se sumaron al emotivo homenaje: “Estamos desconsolados en este momento. Sean, fuiste una inspiración y nunca serás olvidado”.

El exjugador de los All Blacks Sonny Bill Williams por su parte, también expresó su tristeza y respetos a Wainui en su cuenta personal. “Aunque no haya jugado a su lado, podía sentir su envergadura cuando me enfrentaba a él como rival”, tuiteó.

Wainui, que representó a la selección neozelandesa Sub-20 y a la de los Maori All Blacks, había comenzado su carrera en Super Rugby con los Canterbury Crusaders en 2016.

Se unió a los Chiefs en 2018: en junio pasado, marcó cinco tries contra la franquicia australiana de los NSW Waratahs en la victoria por 40-7 en Sídney, estableciendo el récord del mayor número de tries inscritos por un jugador en un partido de Super Rugby.





