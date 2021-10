La razón por la que Christian Martinoli odia al América

(Foto: Instagram/@cmartinolimx)

El Club América está celebrando un año más de su fundación, con 105 años de historia se convirtió en uno de los equipos capitalinos con mayor afición y con una identidad muy marcada. Bajo el lema “ódiame más”, los fanáticos azulcrema han respaldado a su equipo en las victorias y derrotas.

Dentro del gremio periodístico, diferentes comentaristas deportivos son reconocidos por su desprecio al conjunto de Coapa, entre ellos resalta la figura de David Faitelson, José Ramón Fernández y la de Christian Martinoli. Éste último reveló el origen de su desprecio a Las Águilas, la cual no tiene ninguna relación con su formación en TV Azteca.

En entrevista con Mónica Garza para el programa Historias Engarzadas el comentarista deportivo habló sobre el motivo por el cuál el América no es de su agrado. Aunque se esperaba que el argumento fuera dirigido por la influencia que tuvo de José Ramón Fernández en su formación como narrador, su desprecio se originó cuando era adolescente y aún no se dedicaba al periodismo deportivo.

Martinoli recordó cuando intentó ser futbolista profesional en las fuerzas básicas de Toluca y fue ahí en donde cruzó con la cantera americanista. Contó que desde siempre le cayó mal el equipo de Coapa, pero cuando jugaba contra ellos reforzó ese rechazo.

El Club América cumple 105 años desde que se fundó en 1916 (Foto: Twitter/ @ClubAmérica)

“A mí el América siempre me cayó mal hasta cuando yo jugaba fútbol porque yo los enfrentaba. No sabes lo insoportables que eran los chavos de las fuerzas básicas del América, ¡no tienes ni idea!”

Las pocas veces en las que cruzó con los futbolistas azulcrema, Christian explicó que despreciaban a las fuerzas básicas de Toluca, ya que al no tratarse de un equipo capitalino el actual comentarista de Azteca Deportes se sintió rechazado por los capitalinos, por lo que su actitud fuera de cancha añadió un motivo más para no ser fanático de América.

“Nos veían a los del Toluca como pueblerinos”

En cuanto a su profesión en la televisora rival de la escuadra americanista, justificó que parte de su relación con América terminó siendo parte “del show”, así que entró en la dinámica de criticar, cuestionar y refutar acciones del américa hablando exclusivamente de lo deportivo y lo que muestra en la cancha.

Detrás de ello, no tiene ningún motivo más para odiar a los azulcremas. Aunque la empresa en la que trabaja no es afán del club, para Martinoli fuera de su profesión no tiene injerencia personal para hablar de ellos fuera del canal.

“Lo mío termina siendo parte del show, si el América gana 5 - 0 o no, fuera de la televisión yo no estoy pensando en el América”

Una vez que Martinoli formó parte del equipo de Joserra para las coberturas de fútbol, siguió la ideología del ex director de deportes en Azteca respecto al América. Trabajar con Fernández le dio la imagen de ser del parte del club que “odia” al América, por lo que su público asimiló esa referencia.

“Yo no pienso en el América, pero la gente te conoce de eso, entonces piensa que tu odias al América porque eres hijo de José Ramón, como me han dicho 20 veces, está bien. Digamos que yo seguí la tradición de José Ramón”, dijo para la periodista Mónica Garza.





SEGUIR LEYENDO: