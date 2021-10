Televisa o TV Azteca: qué televisora se llevó el rating del México vs Canadá

Raúl Jiménez (i) de México disputa un balón con Alaistair Johnston de Canadá hoy, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre México y Canadá en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La fórmula de narración en los partidos de futbol impuesta por Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos le ha otorgado grandes satisfacciones al equipo de Azteca Deportes. En el caso de los partidos de la Selección Mexicana, duelo tras duelo, se disputan la batalla por la audiencia mexicana y el más reciente encuentro no fue la excepción. De nueva cuenta, la televisora del Ajusco se llevó el triunfo en el México vs Canadá.

El encargado de dar a conocer el anuncio fue el periodista David Medrano Félix. Por medio de su cuenta oficial de Twitter fue contundente y emitió un breve mensaje para mostrar los resultados. De los 11.7 millones de usuarios únicos que sintonizaron el partido la noche del 7 de octubre, 6.5 millones lo hicieron a través del canal 7. En tanto, únicamente 5.2 millones le brindaron su confianza al equipo de TUDN en el canal 5.

Si bien no citó la fuente de información de la que obtuvo los datos, el argumento goza de credibilidad, pues no hay una respuesta de la empresa Televisa. En ocasiones anteriores, cuando la crónica a cargo del equipo de narradores de TUDN supera en audiencia a la de Azteca Deportes, la corporación de Emilio Azcárraga lo da a conocer por medio de su cuenta oficial de prensa. No obstante, no han emitido ningún comunicado al respecto.

David Medrano (Foto: Twitter@medranoazteca)

En vísperas de disputar el Mundial de Qatar 2022, las dos televisoras con mayor presencia en el país buscarán reafirmarse y atraer a más personas durante el torneo más importante de futbol. Para ello, el equipo de TUDN apostó por la regionalización de sus crónicas, es decir, que designó a personajes específicos para la transmisión en algunos estados de la República y así lograr mayor alcance.

Fue el 5 de octubre cuando se dio a conocer el formato llamado “Regios para regios”. En él, Televisa habilitó un panel alternativo de comentaristas de Nuevo León para llevar la crónica de los partidos de la Selección con el objetivo de hacer énfasis en los representantes de los dos equipos del estado que juegan en el combinado del Tata Martino. Con dicha estrategia buscarán ganar puntos de audiencia y podría ser implementada en otros estados como Jalisco.

El primer encuentro que fue transmitido bajo el nuevo formato correspondió al de eliminatoria entre México y Canadá, sin embargo, sucumbió ante la fórmula encabezada por Christian Martinoli y el doctor García.

