Daniel Brailovsky, el argentino referente en Club América que se fue sin avisar tras el terremoto de 1985

Daniel Brailovski se fue de la Ciudad de México y abandonó su prolífica carrera en América después del terremoto del 19 de septiembre de 1985 (Foto: Twitter@AMERICA_1916)

El 19 de septiembre es una fecha incrustada en la memoria histórica de las y los habitantes de la Ciudad de México. Aunque en el año 2017 ocurrió el terremoto más reciente, la primera tragedia en dicha fecha fue registrada en 1985. La magnitud fue tal que también determinó la carrera de deportistas como Daniel Brailovsky quien, a raíz del fenómeno natural, abandonó el país. Su historia es una de las más recordadas en el deporte mexicano.

“Aquel año de 1985 vivía la mejor época de mi carrera. Fueron tres años con América y los tres años salimos campeones. Uno contra Chivas, en esa final histórica, y la otra contra Pumas. Venía bien, hacía goles y las cosas funcionaban muy bien dentro del equipo”, declaró para el medio AS.

El Club América acababa de conseguir dos títulos al hilo y estaban a un mes de sumar la estrella del torneo Prode 85. El Ruso, como es conocido entre la afición azulcrema, además de haber sido partícipe de ambos títulos, ya era una de las figuras más carismáticas de la institución, así como uno de los más destacados en su posición.

Daniel Brailovski llegó al Club América en 1982, recomendado por Panchito Hernández (Foto: Twitter@casidisponible)

No obstante el rumbo de su prolífica carrera cambió el 19 de septiembre. Esa mañana, se encontraba concentrado con el equipo en un hotel al sur de la Ciudad de México. No obstante, según contó el exfutbolista al Canal de Javier Alarcón, en ese momento su hija de dos años, así como con su esposa Liana, quien se encontraba embarazada de su segundo hijo, se encontraban en su casa.

Luego de recibir la llamada, y al escucharla aterrada, decidió irse a su departamento con la autorización del entrenador Miguel Ángel López. Una vez en su departamento, según contó a Milenio, atestiguó el cuarteamiento de los muros y vivió una de las réplicas posteriores. Luego de ello, consideró la opción de irse del país, ante la necesidad de salvaguardar a su familia.

“Se vino el temblor y Liana se aterró. Me fui para la casa, estábamos todos concentrados y me tocó el reacomodamiento de tierra y vi que se movió bastante y le digo ‘gorda, si querés nos vamos’. Fuimos a ver al médico y nos aconsejó dar a luz fuera del país. Nos dijo que no diéramos a luz aquí en México porque el tema de las infecciones se podía llegar a complicar”, dijo al periodista Javier Alarcón.

Daniel Brailovski fue director técnico de las Águilas entre 2007 y 2008 (Foto: Cuatoscuro)

Sin pensarlo, dejó todas sus pertenencias en la capital y partió hacia Argentina. Un par de días después, cuando se restableció la comunicación telefónica, pudo llamarle a Francisco “Panchito” Hernández, quien lo llevó al equipo de 1982. En esa conversación, explicó las razones de su decisión y acordó regresar el dinero que se le había pagado por adelantado.

Con el abandono, además de las críticas, su carrera profesional comenzó a experimentar un declive. De hecho, fue consciente de que lo suspenderían, además de que “el fútbol mío no iba a ser el fútbol de primer nivel, porque no me iban a permitir jugar en un equipo grande”. Así fue. Aunque recibió ofertas para integrarse a otros equipos como Boca Juniors, el club mexicano, como castigo, no accedió a las peticiones, pues ellos eran los propietarios de su carta.

Un año después, en 1986, viajó a Israel para integrarse a las filas del Maccabi Haifa. Aunque tuvo una segunda oportunidad en el deporte que le dio la fama, el nivel deportivo, así como la resignación de no volver a militar en clubes relevantes, Brailovsky le puso fin a su carrera en 1988, a la edad de 30 años.

A pesar de haber sido castigado por sus acciones, Daniel Brailovski le guarda cariño al Club América (Foto: Cuatoscuro)

A pesar de ello, asegura no estar arrepentido de su decisión, pues volvería a hacerlo. Además, “No me movió demasiado. Sigo estando acá. Amo este país y lo disfruto mucho. Sé que me quieren”, declaró. De hecho, la relación con el equipo se restableció y, en 2007, en medio de una de las crisis más significativas en Coapa, fue nombrado director técnico.

Actualmente, Daniel Brailovski es comentarista para el medio Fox Sports, donde se caracteriza por su ardua defensa y afición por el Club América.

SEGUIR LEYENDO