“A quién le importa”: Ruso Brailosky restó importancia al partido de Cruz Azul en la Campeones Cup

Brailovsky menospreció el trofeo del Campeones Cup (Foto: Liga MX)

Cruz Azul y Columbus Crew se enfrentarán la noche de este miércoles en Estados Unidos en busca de alzar el titulo del Campeones Cup. El trofeo señalará al vencedor entre los comarcas de la Liga Mx y la MLS. A pesar de que este partido se ha vendido como competitivo, muchos medios mexicanos se han manifestado en contra de que se sigan celebrando duelos de esta clase.

Daniel Brailovsky, ex jugador americanista y comentarista deportivo en la cadena Fox Sports, señaló que los únicos intereses al rededor de este tipo de partidos son los económicos. “Los de la MLS organizan este tipo de eventos porque les conviene, porque la participación en contra de un campeón de la liga mx les viene muy bien. La única manera de pensar que esto fue aceptado por la liga de México es porque había muchísima lana”, señaló el Ruso.

Una de las críticas principales hacia este evento se encuentra enfocado en la localidad en donde se llevará a cabo. La organización agendó el partido en territorio estadounidense y no en un estadio neutro, como generalmente sucede en las finales internacionales del mundo del futbol. “Llevan el partido a Columbus donde no llega el mexicano, entonces yo no entiendo qué es lo que se busca, solamente dinero”, puntualizó el analista durante el programa de Fox Sports Radio México.

Cruz Azul se medirá ante el Columbus Crew en la disputa por el Campeones Cup (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

Para gran parte de los medios aztecas, esta clase de partidos favorecen solo a algunos equipos, mientras que a otros únicamente los perjudican, afectando el calendario. Cruz Azul debió reprogramar su duelo de Liga Mx para poder disputar este trofeo y tendrá que jugar tres enfrentamientos en aproximadamente ocho días.

La falta de premios deportivos significativos agrandan más los señalamientos negativos para la Campeones Cup. “Les van a dar un trofeo porque se pusieron de acuerdo. Uno se pregunta ¿Deportivamente a donde te lleva esto? No sirve para nada. Son negocios, son arreglos. Lo compararía ahora con lo que quieren jugar de la Copa Euroamericana entre Italia y argentina. ¿Qué representa esto? Intereses internos de ambas confederaciones (UEFA y CONMEBOL) ¿A quién le importa?”, agregó Brailovsky.

El polémico analista, André Marín, no dejó pasar la oportunidad para menospreciar el encuentro que los cementeros se encuentran próximos a disputar: “El partido de hoy es un amistoso”, expresó el veterano comentarista dejando en claro que la Campeones Cup no representa gran importancia para ninguno de los involucrados.

Juan Reynoso deberá administrar al plantel cementero debido al calendario apretado (Foto: Liga MX).

Las críticas hacia los enfrentamientos entre equipos de la Liga Mx y de la MLS comenzaron desde algunas semanas atrás debido al anuncio del nuevo formato de la Leagues Cup. Este torneo contará con la participación de todos los conjuntos de ambos países y se disputará con una duración de un mes en los Estados Unidos.

La Leagues Cup comenzó como una forma de unir la Liga MX con la MLS. En su primera edición la Máquina del Cruz Azul se coronó como campeón. En su segunda edición, el torneo fue suspendido debido a la situación sanitaria por la pandemia del Covid-19 que azotó al mundo en el año 2020.

Para algunos sectores de la afición mexicana, esta nueva “rivalidad” generada de manera intencional por ambas ligas únicamente tiene fines comerciales y televisivos, dejando de lado completamente el tema futbolístico. Además, muchos siguen pendientes del tan esperado regreso de los clubes de México a la Copa Libertadores, torneo que para la mayoría sí representa un reto y apoya al crecimiento deportivo.





SEGUIR LEYENDO: