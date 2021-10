Carlos Hermosillo tundió a Rogelio Funes Mori por su falta de goles con México

Carlos Hermosillo cuestionó el nivel de Rogelio Funes Mori en la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro/Reuters)

Rogelio Funes Mori todavía no logra asentarse en la delantera de la Selección Mexicana. Su falta de goles en los últimos partidos ha generado una oleada de críticas cada vez más fuertes. En esta ocasión fue Carlos Hermosillo, histórico atacante del Tri y de Cruz Azul, el que despotricó contra la convocatoria y el rendimiento del Mellizo.

En entrevista para Récord, el ahora comentarista disparó contra Funes Mori y cuestionó el hecho de que se ignore a otros delanteros jóvenes. “La gente dice Funes Mori es que no hay otro. ¡Pues sí! No va a haber otro porque no les dan oportunidad, pero tiene que haber un recambio. Yo digo: ¿por qué Funes Mori, por qué fallas Mori? Si tenemos a Santiago Giménez, al Mudo (Eduardo Aguirre) de Santos. Tenemos muchos jóvenes. ¿Por qué no les dan oportunidad, ¿por qué no?”, apuntó el Grandote de Cerro Azul.

Hermosillo dejó claro que el atacante de Monterrey no es de su agrado. Además, según su punto de vista, los jugadores foráneos deben dar un plus cuando llegan a un club azteca. “Yo le puse fallas Mori. A mí fallas Mori no me gusta nada, nada. Me parece que es un gran jugador para la Liga MX. Qué bueno que le interesa nuestro país, pero es como con los extranjeros que llegan a tu equipo: tiene que hacer más de lo que tú haces para que puedan jugar y Funes Mori no hace más. Es uno más”

Funes Mori aún no logra trasladar su versión goleadora de Rayados a la selección. (Foto: Miguel Sierra/EFE)

La llegada de Rogelio Funes Mori a la Selección Mexicana se dio prácticamente como solución a un estado de emergencia. La prolongada ausencia de Raúl Jiménez, debido a su fractura de cráneo, abrió un hueco muy difícil de llenar en el ataque tricolor. Fueron diversos los jugadores que Tata Martino probó en esa posición. Desde Henry Martín hasta Alan Pulido. Todo indicaba que con Funes Mori el equipo nacional había encontrado un reemplazante a la altura de Jiménez.

En su partido de presentación como seleccionado, frente a Nigeria, el canterano de River Plate marcó gol. Luego, en la Copa Oro, anotó en tres oportunidades pero no pudo hacerse presente en duelos clave como contra Canadá en las semifinales y contra Estados Unidos en la gran final. Por otra parte, Henry Martín marcó tres goles en su rol de refuerzo durante los Juegos Olímpicos de Tokio.

El récord de goles en Rayados de Monterrey (127, a costa de Humberto Suazo) es uno de los principales argumentos para seguirle considerando un activo importante en la lista de convocados. Junto a Henry Martín, Funes Mori disputará un lugar dentro del ataque de la selección.

Funes Mori no consiguió anotar en los partidos de la primera tercia de partidos eliminatorios. (Foto: Mayela López/Reuters)

Sin embargo, en los últimos cotejos la pegada del delantero de Rayados ha carecido de puntería. Frente a Jamaica y Costa Rica, en los partidos eliminatorios del mes pasado, dejó ir oportunidades claras de gol que pudieron haberle costado caro al equipo en caso de no sacar la victoria, como finalmente ocurrió en ambos casos.

El regreso de Raúl Jiménez al Tri podría disminuir las oportunidades para Funes Mori, sobre todo porque Gerardo Martino reconoció en conferencia de prensa que no sería tan sencillo ver a ambos puntas en el mismo once, debido a que ocupan la misma zona en el terreno de juego. Pero la carga de partidos que se disputan en cada jornada de eliminatorias podría abrir la puerta para que el Mellizo tenga más minutos y pueda colaborar al juego tricolor.

Todavía vendrán más oportunidades para Funes Mori. Por el momento, los cuestionamientos de personalidades como Hermosillo, que marcó 34 goles como seleccionado nacional, seguirán latentes.

SEGUIR LEYENDO: