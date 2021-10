Una estrella de la NBA no pudo entrenarse con su equipo porque se niega a aplicarse la vacuna contra el COVID-19

Kyrie Irving en acción para los Brooklyn Nets. Foto: EFE/EPA/JASON SZENES





Un hecho llamativo ocurrió en los entrenamientos de Brooklyn Nets. Es que Kyrie Irving no practicó con sus compañeros de la NBA y alimentó los interrogantes acerca de si podrá jugar o entrenarse en Nueva York, donde los deportistas deben vacunarse contra el COVID-19, según dispusieron las autoridades locales.

El base y figura del equipo, quien se ha opuesto firmemente a vacunarse contra el coronavirus, se perdió los trabajos que desarrollaron sus compañeros en la Gran Manzana y encendió las alarmas sobre lo que podría suceder en el futuro. Irving había trabajado a la par del resto del plantel la semana pasada en San Diego, pero no asistió a la primera práctica del equipo en Nueva York como resultado de los estrictos protocolos de la ciudad por el COVID-19.

Debido a la pandemia global en curso, Nueva York ha implementado nuevas regulaciones de salud y seguridad que no permiten que los atletas no vacunados participen en prácticas y juegos. De este modo, la figura del básquet internacional necesitaría al menos una dosis para desarrollar su talento en el arena Barclays Center.

“No hay más actualizaciones”, dijo el entrenador de los Nets, Steve Nash, luego de los entrenamientos del martes. “Lo apoyamos. Estamos con él. Cuando las cosas cambien y se resuelva esto, estaremos a su lado”, manifestó el estratega.

Irving no ha dicho si se ha vacunado o no. Pidió que se respetase su privacidad cuando se le preguntó al respecto el 27 de septiembre, durante un encuentro del equipo con la prensa en el Barclays Center. Respondió vía Zoom, ya que no estuvo con el plantel ese día.

Cabe señalar que la NBA no exige a los jugadores que se vacunen, pero quienes no lo hacen deben someterse a frecuentes pruebas del coronavirus y enfrentan severas restricciones a sus movimientos. Los jugadores de Nueva York y San Francisco, donde también es obligatorio vacunarse, no cobrarán por los partidos en que no estén disponibles.

En este sentido, Nash aseguró que no contempla organizar entrenamientos afuera de la ciudad para que todos puedan participar. “Ésta es nuestra casa. Entrenaremos aquí. Tenemos a casi todo el grupo”, manifestó. “Estamos tratando de mejorar y de enfocarnos en las cosas que podemos controlar”, agregó.

Los Nets arrancarán la temporada dentro de dos semanas contra los vigentes campeones Bucks de Milwaukee. En tanto que el primer compromiso como local de la temporada regular de Brooklyn está programado para el 24 de octubre contra Charlotte.

Con información de AFP