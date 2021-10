Lo que se sabe sobre el problema de “La Rebel” con la directiva de Pumas

"La Rebel" es uno de los grupos de animación más fieles en todo el país (Foto: Cuartoscuro)

La Rebel, uno de los grupos de animación con más historia en México se encuentra en momentos tensos con la directiva del club Universitario. Si bien los momentos que atraviesa la institución no son los más óptimos, lo que menos se debe hacer es enemistarse con sus más fieles seguidores. Y, aunque se ha mencionado que el apoyo no dejará de existir, no es una situación cómoda para nadie.

La molestia viene arrastrándose desde tiempo atrás. Lo impactante que puede ser un mal momento deportivo del club puede ser tan grande como para llegar a conflictos entre los directivos y el grupo de animación, que aunque son partes fundamentales, no trascienden de forma directa en el desempeño dentro de una cancha.

En la presente campaña, aficionados del club auriazul ya habían mostrado su inconformidad, especialmente con la directiva. En ese momento, el hombre al mando era Jesús Ramírez; ahora, con la llegada de Miguel Mejía Barón, esta relación no da señales de mejoría.

Después de la derrota con América, Pumas sigue penúltimo de la clasificación general (Foto: Jasen Vinlove/Reuters)

El suceso de los reclamos a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, en donde se colocaron mantas con mensajes contundentes expresando la molestia: en las pancartas se podían leer críticas directas a tanto a directiva como a jugadores, fue en agosto, previo al enfrentamiento contra Puebla correspondiente a la jornada 6 del Grita México A2021. Ese día incluso las protestas fueron directas cuando el autobús del plantel llegó al inmueble.

Ahora, el suceso que alimentó este conflicto fue la falta del apoyo por parte de la directiva de Pumas, al no brindar facilidades para la obtención de boletos para el Clásico Capitalino en el Estadio Azteca. Pese a esta negativa, los aficionados de La Rebel, pudieron conseguir las entradas y apoyar al equipo, aunque cierto sector terminó enfrascándose con hinchas rivales.

Ante esta situación, el líder de La Rebel, mejor conocido como John, expresó que el apoyo no faltará pero que hay molestia, además de que aclaró que ellos como grupo de animación no se iban a enganchar en ese conflicto.

Los señalamientos para Andrés Lillini comienzan a hacerse presentes (Foto: Francisco Guasco/EFE)

“Ya la directiva sabrá si nos sigue apoyando, si sigue en su berrinche, pero nosotros no nos vamos a enganchar porque los que se supone que tienen el status social, la inteligencia y el poder, son ellos. Nosotros poquita educación publica sí tenemos y no nos vamos a enganchar en dimes y diretes”, contó John para Récord.

Actualmente Pumas se encuentra en la penúltima posición de la tabla general. Acumulan ocho unidades tras 11 jornadas disputadas y sus aspiraciones para una posible reclasificación de liguilla son lejanas y cercanas a la vez. Cercanas porque solo requieren de dos triunfos para alcanzar el lugar 12 de la clasificación (el ultimo boleto de repechaje) y tienen un juego pendiente contra Santos; pero lejanas porque su nivel futbolístico no es el que pueda encaminarse a ese objetivo.

Pumas acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir un triunfo. Su siguiente compromiso será en casa cuando Bravos de Juárez visten CU. Este duelo no pinta para que los Felinos puedan revertir su mala racha, ya que los dirigidos por Ricardo Tuca Ferretti viven un momento inmejorable en la campaña; los fronterizos vienen de vencer a uno de los contendientes más importantes, Rayados de Monterrey.

La cita para este enfrentamiento será el próximo 17 de octubre, después del parón por fecha FIFA. Con ello, los Auriazules tendrán mayor tiempo de planificación para preparar el duelo.

SEGUIR LEYENDO: