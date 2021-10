Faitelson y Lapuente eligieron a su favorito entre Raúl Jiménez y Funes Mori

Faitelson y Lapuente eligieron a su favorito para el ataque del Tri (Fotos: Instagram@davidfaitelson_espn // Cuartoscuro // Reuters)

El tan esperado regreso del delantero Raúl Jiménez a la Selección mexicana ha dado mucho de qué hablar en los días previos a los partidos eliminatorios de la CONCACAF. El Tri se enfrentará a Canadá este jueves en la cancha del Estadio Azteca en su búsqueda por mantenerse en lo más alto de la clasificación del Octagonal final rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La falta de gol en el pasado verano futbolístico en la Selección Azteca provocó muchas dudas en el vigente proceso del técnico Gerardo Martino. El Tata recurrió a la naturalización de Rogelio Funes Mori para su llamado al combinado nacional, sin embargo, su rendimiento dejó mucho que desear en la Copa Oro y las primeras fechas de la Eliminatoria. Ahora, con la vuelta de Jiménez, la lucha por la titularidad podría darse entre estos dos elementos.

Ante esto, algunos personajes del futbol mexicano se han manifestado para señalar a su favorito para quedarse con el puesto de centro delantero del Tricolor. David Faitelson, analista de ESPN, lanzó un mensaje en sus redes sociales donde menciona que el Lobo Mexicano debe ser el titular para los siguientes partidos.

Jiménez regresó a la Selección después de varios meses fuera por lesión (Foto: Captura Twitter)

“Raúl Jiménez debe ser el titular de la selección mexicana. Estaba lesionado, continua en un proceso de recuperación, pero juega en el máximo nivel posible del futbol y eso le da ventaja sobre Funes Mori o cualquiera…”expresó el polémico comentarista deportivo sobre el ex futbolista de las Águilas del América.

Cabe recordar que Faitelson fue uno de los defensores de Funes Mori ante los constantes ataques que recibió el delantero durante sus primera convocatorias a la Selección Mexicana. Sobre todo, se opuso a la quejas de la afición y algunos medios relacionadas a temas de la nacionalidad del futbolista de Monterrey. A pesar de esto, todo parece indicar que gran parte de los analistas se inclinarían por Raúl Jiménez para el centro del ataque azteca.

Por otro lado, uno de los máximos referentes en la dirección técnica mexicana, Manuel Lapuente, también dio su punto de vista sobre quien debe saltar al campo como titular para enfrentar a Canadá:

“Raúl, Raúl y nueve veces Raúl. Es mexicano y está representando a México. Funes Mori es un excelente muchacho, es un excelente jugador, no tengo nada en contra de él, pero no es mexicano y es la selección mexicana lo que representa. Aunque es naturalizado y eso es válido. Es quizá más válido. Habría que tomarlo en cuenta”, comentó el entrenador mundialista en entrevista para Marca Claro MVS.

Jiménez vuelve al Tri para pelear por la titularidad después de causar baja por un golpe en el cráneo (Foto: Carl Recine/REUTERS)

Además, Lapuente dejó claro que Jiménez tiene todo para sobresalir con la selección y demostrar porque ha brillado en su paso por el futbol de Europa. “Para eso está. Eso es lo que supone ser titular. Yo, eso de que estuvo muy difícil y otras cosas... No, no, no. Es un profesional y el profesional está acostumbrado a los chiflidos y los aplausos”, apuntó.

Manuel Lapuente se proclamó campeón con América en el verano de 2002 enfrentando a la final a los Rayos del Necaxa. Además, logró dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 en donde registró uno de los mejores papeles del Tri. El combinado azteca se quedó a minutos de eliminar a Alemania en los octavos de final de dicha justa.





Información en desarrollo*