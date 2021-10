Raúl Jiménez confesó haber recibido un mensaje de David Luiz en el hospital

Raúl Jiménez recibió un mensaje de apoyo de David Luiz durante su estancia en el hospital (Foto: Peter Powel/EFE)

A pesar de que ya son más de diez meses desde que Raúl Jiménez sufrió una dura lesión en el cráneo, el choque de cabezas que protagonizó con David Luiz sigue dando de qué hablar. Aunque diversos usuarios y especialistas consideraron que la artera entrada del defensor fue premeditada y con fuerza desmedida, el delantero mexicano confesó haber recibido diversos mensajes de aliento de sus compañeros de profesión, entre quienes se encontró el del brasileño.

En medio de su regreso a las convocatorias con la Selección Mexicana, Raúl Jiménez sostuvo una entrevista con Carlos Loret de Mola en el programa “Así las cosas”. Durante su intervención contó cómo fueron los primeros instantes desde que reaccionó, después de haber recibido atención médica. “Desde que desperté del hospital ya tenía muchos mensajes. Uno de ellos era de David Luiz”, confesó.

Y es que la escena acontecida durante el 29 de noviembre de 2020 en el Estadio Emirates sembró dudas acerca de la actuación del zaguero del Arsenal. En una jugada de tiro de esquina, sin grandes posibilidades de luchar por el balón, Luiz se elevó por el aire con la intención de rematar a gol, aunque en su trayecto impactó la parte posterior de la cabeza del mexicano. Los siguientes minutos fueron críticos, pues Jiménez no logró recuperar la consciencia.

Sus compañeros de equipo vivieron momentos de tensión al notar que Raúl Jiménez no reaccionó después del choque de cabezas con David Luiz (Foto: John Walton/REUTERS)

La presencia de los médicos del club no fue suficiente y requirió de una camilla, así como del apoyo complementario de oxígeno para auxiliar la respiración de la víctima de la jugada. De inmediato, y sin presentar señales de una mejora inmediata, Jiménez fue trasladado al nosocomio más cercano para recibir atención urgente y descartar una afección de gravedad.

El diagnóstico confirmó una fractura de cráneo que ameritó una intervención quirúrgica la misma noche del incidente. A pesar de ello, el diagnóstico fue favorable, pues después de algunas horas el delantero pudo despertar y comenzar un largo proceso de recuperación y preparación para volver a las canchas.

Al respecto, durante su intervención en el programa radiofónico, aseguró que “me dio el bajón. Sabía que existía la posibilidad de no volver a jugar, pero lo que más me dio para abajo era que los doctores daban un tiempo aproximado para volver, pero no soldaba la operación del cráneo (...) Cuando te dicen que hay que esperar más es cuando te da el bajón, pero había que esperar a que el momento llegara”.

