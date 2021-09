Julio César Chávez puso en duda el retiro de Manny Pacquiao

Julio César Chávez reconoció el gran legado de Manny Pacquiao en el ring (Foto: AFP/Cuartoscuro)

El anuncio de Manny “Pacman” Pacquiao sobre su retiro definitivo del boxeo profesional para preparar su carrera política rumbo a la presidencia de Filipinas, ha dividido la opinión de los expertos. Aunque la gran mayoría ha coincidido en el gran legado que construyó y heredó al boxeo, Julio César Chávez se aventuró a cuestionar su decisión de alejarse del pugilismo, pues aseguró que tarde o temprano volvería a ponerse los guantes.

En una entrevista para el canal de YouTube de Little Giant Boxing, el Gran Campeón Mexicano aseguró que “yo no sé si se haya retirado. Yo no creo ¿me entiendes? Yo creo que va a volver otra vez, pero la verdad dejó un legado difícil de igualar y como ser humano es increíble”. Y es que a pesar de sus 42 años de edad, Chávez consideró que el legendario pugilista aún puede dar batalla en peleas de exhibición como él mismo lo ha hecho.

La admiración es mutua pues, al igual que muchos de los referentes en el cuadrilátero en la actualidad, Pacquiao confesó sentirse admirado e inspirado por el camino que llegó a forjar el César del Boxeo. En una entrevista realizada en 2014 por el equipo de Box Azteca, a días de su pelea de revancha contra Timothy Bradley, el peleador filipino recordó el aprendizaje que obtuvo viendo boxear a Chávez.

En su más reciente pelea, Manny Pacquiao cayó ante Yordenis Ugás (Foto: Stephen R. Sylvanie/REUTERS)

“Este señor (Julio César Chávez) es mi ídolo del boxeo. Mi favorito de todos. Cuando empecé a boxear en 1992, tenía muchos VHS con peleas de él”, confesó ante las cámaras del medio mexicano.

Emmanuel Dapidran Pacquiao anunció su retiro definitivo del ring el martes 28 de septiembre por la noche. Por medio de sus redes sociales difundió un video llamado “Good Bye Boxing”, el cual acompañó con el texto “A los más grandes fanáticos y al mejor deporte del mundo ¡gracias! Gracias por todos los maravillosos recuerdos. Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero estoy en paz con ella. Persiga sus sueños, trabaje duro y observe lo que sucede. Adiós boxeo”.

Desde antes de encarar su última pelea contra Yordenis Ugás, el deseo de Pacquiao por contender por la presidencia de su país fue manifiesto. Al volverlo oficial, el multicampeón aseguró que tomó la decisión de abandonar el deporte debido a que buscará encauzar todos sus esfuerzos a la política de Filipinas. No obstante, reconoció que su familia le pidió tomar esa decisión desde hace algunos años, aunque su pasión por el boxeo le impidió alejarse.

Canelo Álvarez se encuentra entre los tres boxeadores preferidos de Manny Pacquiao (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

Otro de los personajes que lamentó su retiro del boxeo fue Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador tapatío se dijo triste por la decisión, pero “creo que ya es tiempo. Hizo muchas cosas en el boxeo, es un gran peleador, una leyenda”, declaró para el mismo canal de YouTube.

Al igual que con Chávez, Pacquiao ha dado a conocer su perspectiva acerca de la carrera que ha construido Álvarez. Con 26 años en el circuito profesional, así como el respaldo de sus logros, cuenta con la experiencia suficiente para posicionar al mexicano entre sus tres pugilistas predilectos. “Buenos peleadores ahora son Canelo, Spence y Crawford”, declaró a ESPN.

Con la decisión, Pacquiao puso fin a su carrera profesional compuesta por 72 enfrentamientos. En todas ellas logró ser campeón en cuatro décadas distintas, así como en ocho divisiones. Es el monarca welter con más edad en la historia y fue considerado en tres ocasiones como el mejor boxeador del año.

SEGUIR LEYENDO: