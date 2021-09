El motivo por el que el “Turco” Mohamed rechazó a Chivas

Antonio Mohamed no dirigirá Chivas (Foto: EFE/Archivo)

Cada vez le restan menos jornadas al Torneo Grita México 2021 y Chivas tendrá que apresurar su paso para firmar a un nuevo director técnico que llegue a la institución para disputar el cierre del torneo. En cuanto se dio a conocer el despido de Víctor Manuel Vucetich, diferentes nombres giraron en torno al posible reemplazo del Rey Midas.

Una de las figuras que sonó para el banquillo rojiblanco fue el de Antonio el Turco Mohamed, uno de los grandes técnicos referentes de América y Monterrey debido a sus logros. Se especuló que Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, y Amaury Vergara, presidente del club Guadalajara, buscaron al Turco para que se integrara al equipo.

Pero se dio a conocer el motivo por el cuál rechazó la posibilidad de dirigir a Chivas. Recientemente el columnista El Francotirador de Récord compartió que el ex futbolista no aceptaría una oferta en Guadalajara porque estaría a la espera de “algo más choncho”.

Víctor Manuel Vucetich fue despedido de Chivas y dejó una vacante para cualquier entrenador (Foto: EFE/ Mario Guzmán)

Aunque no dio detalles del proyecto que prefirió el Turco en lugar del Rebaño, apuntó que de concretarse la oferta en días próximos se conocerá el nuevo trabajo de Antonio Mohamed. Por ello tuvo que dejar de lado la idea de asumir el cargo que dejó vacante Vucetich.

“El Turco no lo va a querer tomar por ahora, pues está a la espera de otro proyecto ‘más choncho’. Aún no se pueden dar detalles, pero si camina, te darás cuenta en varios meses de qué te escribo”, filtró el columnista.

Hasta el momento el propio técnico argentino no ha dicho nada al respecto del tema. Pero cuando se empezó sospechar de su posible llegada, fue él mismo el que descartó sus posibilidades de su cercanía con Chivas. En cuanto se dio a conocer que El rey Midas se iba del conjunto tapatío, Mohamed le contó a David Faitelson que no estaba informado de la situación y que nadie de Chivas lo había contactado.

El Turco Mohamed negó que Ricardo Peláez se haya comunicado con él (Foto: archivo)

En la plática que tuvo con el periodista deportivo de ESPN negó que existiera cercanía con Peláez y con el club que dirige. “Estoy de asado con mis amigos de Argentina. No sé nada. Nadie habló conmigo”, fueron las palabras del Turco Mohamed en una breve conversación por WhatsApp con Faitelson.

Pero otro de los indicios que dio señales de que Mohamed sería el nuevo entrenador del Rebaño fueron las declaraciones de Ricardo Peláez para TUDN. El pasado 20 de septiembre afirmó que el conocer a Antonio Mohamed significaba una ventaja en su posible incorporación al equipo.

“Ya lo conozco, es un técnico que lleva ventaja porque lo conozco”

El Turco Mohamed está a la espera de un proyecto "mas choncho" (Foto: José Méndez/EFE)

Pero en aquella entrevista contó que hasta el momento no tenía contacto con nadie. Además describió el perfil del posible candidato que llegaría a la institución y enfatizó que no necesariamente tiene que tener experiencia como entrenador en la Liga MX.

“No tiene que ver la edad ni la experiencia, simplemente buscar una opción distinta. Vamos a evaluarlo, no me quiero anticipar, puede ser de dentro o puede ser de fuera. Pero no ha habido comunicación con nadie”, expresó el directivo.

Peláez nombró a Marcelo Michel Leaño como director técnico interino (Foto: Twitter/@betogarciaaspe8)

Otro de los nombres que cobró gran fuerza para llegar al equipo fue el de Jaime Lozano, luego de su brillante actuación con la Selección Mexicana Sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, Jimmy renunció a la comandancia del Tri.

Su salida de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) fue el motivo por el que se especuló de su incorporación en Chivas. Pero conforme los días avanzaron, no hubo pistas de su posible llegada. Peláez nombró a Marcelo Michel Leaño como director técnico interino hasta que se consiga al nuevo timonel del club.

