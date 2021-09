Por qué América no presentó una queja contra César Arturo Ramos por su arbitraje en el clásico

César Arturo Ramos no recibirá una protesta por parte del América según César Caballero de ESPN (Foto: Henry Romero/Reuters)

Los rumores respecto a la posible queja del América en contra de César Arturo Ramos con la Comisión de Arbitraje fueron descartados esta tarde por Cesar Caballero, reportero de ESPN. Caballero afirmó que el club no había presentado ningún tipo de protesta y si se castiga al silbante sería únicamente por decisiones de la cúpula arbitral.

Los castigos hipotéticos que se han manejado sería la famosa “congeladora”, la cual consiste en que el arbitro en cuestión no pite por determinado lapso, por ejemplo, una jornada. No obstante, esto solo se mantiene en rumores, pues no ha habido pronunciamientos oficiales al respecto. Así lo compartió el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

“Les puedo confirmar que @ClubAmerica NO presentó queja o protesta en contra de Cesar Ramos por su trabajo en el clásico Si el árbitro no aparece en la próxima jornada será decisión exclusivamente de la comisión de arbitraje...”

El Clásico Nacional fue un escenario en donde se exhibió que el VAR no es la herramienta que garantiza la completa justicia dentro del terreno de juego. Dos circunstancias fueron las que detonaron la polémica: el pisotón de Chicote Calderón a Jorge Sánchez, o el descarado piquete de ojos de Miguel Ángel Ponce a Henry Martin; ambas infracciones eran sancionables con tarjeta roja, sin embargo, ningún jugador la vio.

El momento exacto cuando Ponce agredió a Henry Martin (Foto: Twitter/@TUDNMEX)

Cabe señalar que también, Jorge Sánchez realizó una agresión directa en contra de Sergio Flores, igualmente sancionable.

Los rumores respecto a que en América habían pedido una sanción para César Ramos llegaron rápidamente cuando se supo que al interior del club estaban molestos por el trato que recibía el equipo en situaciones en las que se involucraba el VAR, esto según Récord.

A estos rumores se sumaron las recientes declaraciones de Roberto García Orozco, ex silbante, quien en una plática con David Medrano declaró que en algún momento, Ricardo Peláez, entonces directivo de Las Águilas, influyó en una designación para él. Aseguró que había tenido dos juegos controversiales: el primero de ellos en Cuartos de Final contra Pachuca del Clausura 2015, y el segundo en la semifinal contra Rayados del Clausura 2016.

América se mantiene líder pero suman un triunfo en las últimas cuatro jornadas (Foto: Twitter/@andremarinpuig)

Además agregó que dejó de ser un juez designados en los partidos del América y que cuando había llegado la oportunidad para pitar un juego de los Azulcremas contra León, recibió una llamada en donde le expresaron que no iría debido a un tema de VAR, por lo que designarían a alguien más. Asimismo, García Orozco explicó que cuando solicitó una aclaración ante tal hecho, le contestaron que había sido Ricardo Peláez el artificie de la decisión.

Si algo es seguro, según César Caballero, es que América no tendría nada que ver con la decisión que la Comisión Disciplinaria llegase a tomar. Mediante rumores, la gente comenzaba a creer que el propio Emilio Azcárraga era el artificie de este posible castigo. No sería la primera ni la última que este órgano suspende a algún silbante por un mal rendimiento en la jornada previa.

Para el duelo de la jornada 11 de las Águilas, aún no se designa un arbitro, pero si algo es seguro es que César Arturo Ramos no será luego de esta polémica. América marcha líder y buscará mantener el buen paso pese a este contingente arbitral que padecieron en la jornada 10 frente a Chivas.

