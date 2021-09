Nacho Ambriz reconoció que atraviesa una mala racha con la SD Huesca

El mexicano Ignacio Ambriz ha sacado dos victorias después de seis partidos jugados en España (Foto: Javier Blasco/EFE)

El comienzo de la aventura europea para Ignacio Ambriz ha contado con turbulentos momentos. El SD Huesca, equipo del entrenador mexicano, actualmente se encuentra en una mala racha luego de cuatro partidos sin obtener la victoria en la segunda división de la liga española.

En conferencia de prensa previa al partido de la jornada siete contra el Real Sociedad B, Nacho Ambriz demostró gran objetividad y dejó claro que su equipo debe mejorar en muchos aspectos para encontrar mejores resultados. “Tengo mucha confianza y no he dudado nada aquí, porque esto es futbol y unas veces las cosas salen bien y otras no. De estas situaciones se sale con trabajo e ilusión y sé que tengo que modificar cosas, y poco a poco se va encontrado las soluciones”, expresó el mexicano.

Además, el entrenador azteca precisó que en su plantel cuenta con futbolistas de gran talento, los cuales pueden ayudar a enderezar las cosas en busca de cumplir con los objetivos de la presente temporada. Incluso, fue conciso en decir que su meta es que sus jugadores disfruten dentro del terreno de juego para potenciar todas sus características.

Ambriz logró consagrarse campeón en la Liga Mx con León (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

“Quiero que los jugadores disfruten del futbol. Necesitamos jugar con alegría y con atrevimiento, lo he hablado con ellos. Tienen individualidades que deben poner al servicio del equipo”, enfatizó el ex técnico de los Panzas Verdes de León.

El conjunto español se encuentra en la posición número 11 de la tabla general de su liga. Nacho únicamente a conseguido dos victorias después de seis partidos disputados. Sin embargo, para algunos medios españoles el futbol mostrado por Huesca ha sido mejor de lo que los resultados muestran.

La disposición entre cuerpo técnico y los jugadores será la principal herramienta para que Ambriz y compañía salgan triunfantes en los encuentros venideros. Así lo comentó el estratega mexicano: “No están contentos porque ven que las cosas no salen, pero son conscientes y les veo cada día con buena disposición y compromiso para mejorar en todos los sentidos. Hemos hablado con los jugadores y con los capitanes para encontrar las soluciones a los problemas que tenemos y ellos han expuesto sus ideas, y entre todos buscar las soluciones”.

