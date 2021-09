“Que hable en la cancha”: David Faitelson tundió a Roger Martínez por declaraciones contra Chivas

Roger Martínez desató una serie de reacciones previas al Clásico Nacional (Foto: Carlos Ramírez/EFE)

El Clásico Nacional entre América y Chivas genera rivalidad desde días y semanas antes a que el partido ocurra. Durante la semana previa, los ánimos han estado álgidos, especialmente por comentarios de Roger Martínez, elemento de las Águilas. El colombiano afirmó que Chivas solo clasifica a liguilla a través del repechaje, esto desató la respuesta del club, la de un ídolo rojiblanco como Adolfo el Bofo Bautista e incluso la de David Faitelson, quien “espera” que sus palabras se traduzcan en el terreno de juego.

“Esperemos que Roger Martínez hable tanto en la cancha el sábado, como lo ha hecho durante toda la semana…”, fueron las palabras que el periodista colgó en su cuenta oficial de Twitter, enfatizando en que las verdaderas acciones son las que ocurrirán en el Estadio Azteca cuando América reciba a Chivas este 25 de septiembre.

“¿…Y quien es Roger?” sentenció Faitelson cuestionando el papel del colombiano en el América.

Roger Martínez vive una segunda oportunidad en el conjunto de Coapa; de haber estado borrado del plantel e incluso con deseos de salir, hoy con Santiago Solari vive un nuevo aire, ya que es contemplado e importante para los sistemas del estratega argentino. Su calidad es innegable, lo que ha sido cuestionado es su actitud a la hora de enfrentar los partidos; aunque en los últimos meses se le ha visto más comprometido con la institución y los proyectos deportivos.

Las buenas actuaciones de Martínez lo regresaron al seleccionado nacional de Colombia (Foto: FCF)

Con sus comentarios, el atacante colombiano desencadenó una serie de respuestas que siguen avivando la añeja rivalidad. Gracias a las redes sociales, cualquier respuesta se da a conocer de forma casi instantánea. Luego de las declaraciones, Chivas, mediante su cuenta de Twitter, recordó de forma irónica cuando echaron a América de los cuartos de final del Guardianes 2020 con los famosos Chicotazos.

Asimismo, Adolfo el Bofo Bautista le dedicó unas palabras a Roger previas al Clásico: “No lo puedo creer, otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos quitando el hambre a este petardo. Así estás robando, muerto”, escribió el exfutbolista en su Instagram acompañado de una imagen satírica de Martínez.

Posterior a esto, el originario de Cartagena, Colombia, aseguró no saber quién era el Bofo: “¿Quién es él? ¿Quién es? No sé quién es, no lo conozco”.

Esta fue la reacción de Adolfo Bautista posterior a las palabras del atacante colombiano (Captura de Pantalla/Instagram@BofoBautista)

Los “ataques” no cesaron; recientemente el Club América desde su cuenta oficial de Twitter publicó un video con la leyenda: “En Liga o Liguilla América avanza con IDENTIDAD, en otros lados se festeja solo unos cuartos de final en años.. UN CLÁSICO #40derosasÁguilas #ElMeroMeroDelClásico” respaldando las declaraciones del colombiano. Además, en las imágenes es posible ver a Roger como protagonista.

Dejando de lado los ataques mediáticos, ambos clubes no están dispuestos a perder el partido. El más urgido de resultados positivos es Guadalajara, quien no arrancó la primera mitad del Grita México A2021, mismos que buscarían obtener un empuje deportivo y anímico en caso de ganar el duelo para proyectarse a una posible liguilla.

América, por su parte, vive una realidad opuesta. Aunque perdió en la jornada anterior con Toluca, se mantiene en la parte alta de la clasificación y cerca del pase a la liguilla. Cuenta con amplia ventaja, pero eso no debe dar pie a la confianza desmesurada, pues el Clásico es un partido que nadie debe perder.

