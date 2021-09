“No se acaba mi vida si no voy”: la cruda confesión de Carlos Salcedo por el Mundial Qatar 2022

Salcedo fue clave para México en Rusia 2018. (Foto: Felipe Trueba/EFE)

Carlos Salcedo se ha acostumbrado a vivir con los reflectores encima de él. Sin importar si sus actuaciones dentro del campo de juego son buenas o malas, el defensor central ha vivido envuelto en la polémica prácticamente desde el comienzo de su carrera. Ahora, tras ser parcialmente borrado de la Selección Mexicana, el elemento de los Tigres ha salido por primera vez a hablar sobre el tema, que había evadido en las semanas posteriores a la culminación de la Copa Oro.

“Yo la cag... y he aprendido a no hacer eso ya y controlarme más. Aprendí de ese roce que tuve en selección. Y cuando hablé con Jorge (Thieler) hablamos muy tranquilos y me dijo ‘para mí quedó ahí’. Ya las represalias que tenga pues las tomo y no me tomo nada contra mí porque yo sé que la regué. Yo sabía que no me iban a hablar y lo acepto. Soy una persona con criterio y sé que me equivoqué”, mencionó Salcedo en declaraciones para Multimedios.

“Es una lección de vida, tengo que aprender de esta situación; falta un año para eso”, expuso el jugador mundialista en Rusia 2018.

Durante la Copa Oro 2021, el Titán fue titular en casi todos los compromisos. (Foto: Ben Ludeman/USA TODAY Sports)

La problemática llamó poderosamente la atención en las semanas posteriores al termino de la Copa Oro que México perdió contra Estados Unidos. Salcedo no fue considerado para la primera fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Sí y porque sé que mientras esté dentro del papelito, aunque ahorita no me están llamando, todo puede pasar. No sé si pueda estar o no para la siguiente Fecha FIFA, platicaría con el cuerpo técnico. Pero aparte también yo no me puedo juzgar; es una lección de vida y no se acaba mi vida si no voy al Mundial”, reflexionó.

Carlos Salcedo ha sido un constante en Selección Mexicana desde 2016. Ya había sido convocado un año atrás, en la Copa América de Chile, pero no fue sino hasta que dio el salto al balompié europeo cuando los llamados se hicieron más frecuentes. Durante el proceso de Juan Carlos Osorio, el Titán fue uno de los jugadores predilectos del colombianos debido a su polivalencia, pues podía jugar tanto de central (su puesto nominal) como de lateral derecho.

Desde su regreso a la Liga MX, Salcedo no ha podido exhibir su mejor nivel. (Foto: Matthew Childs/Reuters)

Su primer torneo de gran relevancia en la Selección Mayor fue la Copa Confederaciones 2017, en la que arrancó como titular en el partido ante Portugal. Después, durante los cotejos correspondientes a las eliminatorias, Salcedo se ratificó como uno de los elementos más constantes en las cambiantes alineaciones de Osorio.

Fueron también aquellos años en los que mayor continuidad tuvo en Europa. Su llegada a la Fiorentina de la Serie A generó muchas expectativas: suele ser una competición especialmente fuerte para los defensores centrales. Luego de un año en Florencia, pasó a Eintracht Frankfurt de la Bundesliga donde cumplió con un rendimiento destacado que, incluso, llegó a llamar la atención de clubes más fuertes tanto en Alemania como en otros países de Europa.

En el Mundial de Clubes 2021, Salcedo recuperó su mejor versión. (Foto; Mohammed Dabbous/Reuters)

Salcedo fue titular con México en el Mundial de Rusia. Su destacada actuación en el partido contra Alemania elevó las expectativas de manera radical. Parecía que, por fin, el Tri contaría con un defensa de categoría ante el adiós de Rafael Márquez y el ocaso de Héctor Moreno. No fue así. Salcedo decidió volver a la Liga MX con Tigres, donde manifestó un bajón de nivel considerable.

Salió campeón del Apertura 2019, pero su nivel no ha terminado de convencer a la afición felina, más allá de algunos partidos que han recordado su mejor versión: por ejemplo, contra Palmeiras y Bayern Múnich en el Mundial de Clubes 2020. Ahora, en Selección Mexicana, le tocará esperar.

