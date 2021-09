Rivers Cuomo: la emotiva historia detrás de su legendaria playera del Veracruz

Rivers Cuomo con la playera de Veracruz (Foto: Instagram @rivers_cuomo / Twitter @lindseystirling)

Rivers Cuomo, el popular guitarrista de Weezer, tiene un amor particular por el equipo de los Tiburones Rojos de Veracruz, por lo que es común verlo durante sus giras por México con una playera alusiva.

Sin embargo, se trata de un uniforme de los años 90, pues fue parte de un regalo que le hicieron mucho antes de que fuera famoso, durante uno de sus viajes de a mochilazo por México.

“Sí, cuando tenía 20 años vine a México para conocer un poco, no tenía mucho dinero. Tomé un camión a Veracruz, tenía mucho calor, y un niño de 11 años se acercó, empezó a hablarme, me enseñó un poco del país, y me llevó a su casa con sus padres.

“Ellos casi no tenían dinero, pero me dejaron quedarme ahí por unos cuantos días. Me dieron de comer y me insistieron que me quedara en la cama del papá. Él durmió en el piso. Fueron demasiado buenos conmigo”, explicó durante una entrevista con Claudio de Telehit.

MÉXICO, D.F., 11OCTUBRE2014.- La banda Weezer se presentó en el Corona Capital. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTINEZ /CUARTOSCURO.COM

Pero la parte más emotiva, fue cuando aseguró que tiene un recuerdo muy bonito de esa playera, y la razón de portarla, es porque le hace sentir siempre la bondad de la gente.

“Cuando me fui a Estados Unidos de regreso, el niño me dio esta playera. Es mi playera favorita de mi equipo favorito. La tengo guardada sólo para recordarme qué tan hermosa es la bondad de la gente”, reveló.

A esa edad, Rivers Cuomo todavía no era parte de una de las más grandes bandas del denominado Geek Rock que tomó por asalto los oídos de todo el mundo.

Weezer se creó unos años más tarde, a principios de los años 90. Fue hasta 1994 que grabaron su primer y legendario disco: Blue Album o el disco azul por el color de su portada, donde destaca una fotografía de Rivers con Jason Cropper, Matt Sharp y Patrick Wilson.

Para el disco número 294 de los 500 más importantes de todos los los tiempos (Rolling Stone), “Undone - The Swater Song” fue el primer sencillo que los músicos norteamericanos lanzaron a la luz. Ese videoclip se transmitió con gran notoriedad en la programación de MTV y otros canales del mundo.

Rivers Cuomo con su playera de los Tiburones Rojos de Veracruz (Twitter / @lindseystirling)

Además, es relevante porque también fue la primera vez que Cuomo presentó la playera de los Tiburones Rojos del Veracruz al público de todo el mundo, y la porta con gran orgullo.

El video es un recorrido por la escenografía de un concierto común para Weezer en esas épocas: un teatro de mediana capacidad, donde la convivencia entre el público y la banda es el pan de cada día, divididos únicamente por... la altura del escenario.

Este espíritu por los Tiburones Rojos del Veracruz fue inmediatamente pasado a todos sus compañeros no sólo de la banda, también del staff y de todos los cercanos que se dejen hipnotizar por los colores.

Además, es algo que los fanáticos reconocen y aplauden. Tanto, que hasta en 2019 se unieron para crear una petición en change.org donde propusieron que Rivers Cuomo comprara a la franquicia para mantenerla viva.

Rivers Cuomo con la playera de Veracruz (Foto: YouTube / Weezer)

En fechas recientes, se reportó la detención del empresario Fidel Kuri Grajales, quien fue el dueño del Club Deportivo de Veracruz. El operativo fue llevado a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y por agentes de la capital mexicana, entre ambos dieron con el paradero del también político mexicano para iniciar la aprehensión, según explicó la propia Fiscalía de la CMDX.

Fidel Kuri fue aprehendido en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al Estado de México en donde ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez en calidad de detenido para iniciar el caso legal en su contra.

El ex director de Veracruz enfrentaría un proceso legal por un supuesto fraude que cometió contra una de las televisoras mexicanas, TV Azteca, quién sería el agraviado de la situación y quién habría iniciado la demanda en contra de Kuri.

SEGUIR LEYENDO: