Las cuatro reglas de Jorge Campos para ser exitoso en el fútbol y en la vida

Jorge Campos contó sus cuatro claves del éxito (Foto: ALLSPORT/David Leah)

Uno de los grandes porteros en la historia del fútbol mexicano se trata de Jorge Campos Navarrete; con un peculiar estilo de vestimenta, una estatura baja para su posición y la habilidad como delantero son solo algunas de las características que lo llevaron a ser reconocido internacionalmente y calificar como uno de los mejores guardametas de la década de los 90.

Jorge Campos cuenta con reconocimientos al Mejor Portero de la Liga MX, de las temporadas 1990 a la de 1995, además cuenta con un galardón en el Salón de la Fama y también fue considerado en el top 10 de los mejores cancerberos del mundo a cargo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

A pesar de que El Inmortal se retiró en 2004 su figura sigue presente en el fútbol mexicano. Recientemente, Campos reveló algunas de las claves que lo llevaron a convertirse en uno de los jugadores más exitosos en los noventa en el fútbol mexicano.

Jorge Campos cuenta con reconocimientos al Mejor Portero de la Liga MX, de las temporadas 1990 a la de 1995 (Foto: Twitter/@HEstadodeMex)

En entrevista con el empresario Arturo Elías Ayub para su canal de YouTube, El Brody contó las cuatro reglas que lo llevaron a consagrase como el arquero histórico que es hoy en día y que además, las claves de su éxito también las aplicó a su vida personal.

Arturo Elías tiene una sección llamada Aprendiendo A Aprender y en abril de 2020 invitó a Jorge Campos para que le revelara su fórmula del éxito. El ex portero de la Selección Mexicana empezó por contar que fueron cuatro puntos claves que lo llevaron a ser la figura que es actualmente y que son reglas para cualquier ámbito personal.

El primero de ellos es la disciplina, ya que argumentó que sin ella no se puede alcanzar los objetivos deseados, en su caso, la organización para cumplir con sus compromisos deportivos lo llevó a ser una figura en Pumas y en diferentes equipos.

Jorge Campos explicó que la disciplina lo llevó a ser un gran delantero y arquero (Foto: Twitter/@futleaguepress)

“Para llegar a ser exitoso o algo en la vida, lo más importante es la disciplina, tener mucha disciplina. En lo mío era la disciplina deportiva”

La segunda regla es la pasión, pues argumentó que fue la directriz principal de Jorge Campos, ya que sin ella no hubiera logrado los reconocimientos y campeonatos. Ligada a ella está el entusiasmo, que sería la tercera base de su éxito.

El originario de Acapulco contó que en el fútbol existen diferentes casos en donde los deportistas no trascienden debido a que les falta pasión por su trabajo o no encuentran el entusiasmo de seguir adelante para destacar, en consecuencia dejan de crecer futbolísticamente.

Actualmente Jorge Campos es uno de los comentaristas reconocidos de la televisora de Ajusco (Foto: Cuartoscuro)

“Tener pasión, eso es muy importante. La pasión y el entusiasmo que le puedas dar a tu trabajo. Creo que si no tienes estas cualidades es muy difícil que puedas ser alguien, porque en el fútbol hay muchos que tienen cualidades, talento y todo pero no llegan porque no tienen pasión, no tienen disciplina”, añadió El Brody.

Por último, la cuarta regla se trata del respeto, un valor que para Jorge Campos es elemental en un proyecto de vida o profesional. Compartió que en las nuevas generaciones se ha perdido el respeto y se muestran negativos para recibir críticas constructivas. El ex delantero de Pumas no olvidó que el respeto a la familia, trabajo y compañeros son importantes para crecer como persona.

Jorge Campos afirmó que la pasión y el entusiasmo son elemental para triunfar (Foto: Cuartoscuro)

“Lo más importante, el respeto. Últimamente se ha estado perdiendo hacia los mayores, no les gusta que se les comente nada a los jóvenes. Cuando tienes ese respeto a tu familia, trabajo y a todas las personas que te rodean y que te dan un consejo, creces como persona”.

Actualmente Jorge Campos es uno de los comentaristas reconocidos de la televisora de Ajusco y junto con Martinoli y Luis García logró crear una segunda etapa en su carrera profesional.

