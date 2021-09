Christian Martinoli y el increíble primer equipo al que narró como profesional

Christian Martinoli con la camiseta del Toluca en su juventud (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

La carrera de Christian Martinoli se encuentra en uno de los puntos más consolidados y sólidos dentro de TV Azteca, pues su trabajo junto a Luis García ha llevado a la empresa del Ajusco a competir palmo a palmo con Televisa en el duelo de transmisiones deportivas.

Mucho antes de ser el referente de Azteca Deportes en las transmisiones de la Selección Mexicana, Martinoli tuvo que atravesar distintos procesos para conformar su estilo y mejorar la calidad de sus transmisiones, por lo que las primeras oportunidades fueron clave en su carrera profesional.

Esto ocurrió a finales de la década de los 90, cuando comenzaba sus estudios universitarios y acababa de llegar a la Ciudad de México, luego de pasar gran parte de su infancia en el estado de México junto a la familia de su madre.

Christian Martinoli, cronista deportivo de TV Azteca, comenzó a narrar partidos en radio y para televisión local (Foto: Instagram/cmartinolimx)

La primera oportunidad para narrar se le presentó a manos del periodista mexiquense Tonatiuh López, quien tenía un programa de radio con los derechos de transmisión de los Diablos del Toluca, por lo que un día se presentó en su puerta y le expresó su deseo de relatar fútbol.

Su primera transmisión fue en un Toluca versus Atlante, pero su labor fue la de reportero de cancha, de ahí que no sabía cuándo podría ser el mandamás en los micrófonos.

Afortunadamente para su causa, 15 días después de su debut se le presentó una oportunidad de oro, ya que el narrador titular no se presentó y él tuvo que subir a la cabina para relatar un Toluca contra Monterrey, su primer encuentro narrado como profesional pero para una emisora de radio.

Cristian Martinoli posando junto a una camiseta con su nombre (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

El gran momento cuando debutó en un partido de televisión ocurrió con un equipo de la segunda categoría y gracias al profesor Lauro Alvarado, director de la escuela Raúl del Campo Jr, quien lo envió a narrar al Club Deportivo Zacatepec para la televisión morelense.

Esto lo platicó en el programa de Historias Engarzadas con Mónica Garza, donde aclaró que esta fue su primera experiencia en los micrófonos para un canal de televisión y ahondó en cómo era la rutina para relatar estos partidos, pues tenía que recorrer una gran cantidad de kilómetros cada 15 días.

“Me daban mi torta y mi titán de grosella (refresco tradicional), me iba a narrar el partido a Zacatepec y me regresaba. Narré con Lalo Luna, que trabajaba en Televisa y con Francisco Celis, que ahora trabaja en Televisa”, afirmó.

Christian Martinoli narró por primera vez para televisión al Zacatepec (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

La razón por la que lo seleccionaron para participar en estas prácticas profesionales las explicó el propio Alvarado durante la entrevista, donde señaló que “era muy dedicado, muy entregado y lo que más me llamó la atención de él era la pasión que le ponía a las cosas”.

Esto se dio varios años antes de su llegada a Televisión Azteca, donde ya llegó la experiencia necesaria para ponerse en frente de un micrófono y relatar para todo México en cadena nacional, por lo que este tipo de pasos fue crucial para empezar a confeccionar su estilo.

Durante la entrevista tocó varios temas relacionados a su vida personal y profesional, en donde queda claro que su afición por el Toluca fue clave para conseguir su primera oportunidad en radio, además de su fanatismo por River Plate y la razón por la que llegó a México procedente de Argentina.

