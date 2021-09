Quién es Diogo de Olivera, el sustituto de Gabriel Torres en Pumas

El futbolista brasileño será el nuevo delantero de Pumas (Foto: Facebook/@pumasworld)

El mercado de transferencias aún se mantiene abierto y los Pumas de la UNAM acaban de hacer un movimiento para poder fichar a Diogo de Olivera para buscar enderezar su complicado camino a los largo del torneo Grita México.

Diogo de Olivera llega procedente del Plaza Colonia, equipo con el cuál se convirtió en campeón en la Primera División del fútbol uruguayo. Olivera es originario de la ciudad de Sao Paulo en Brasil e inició su carrera profesional con el equipo Atlética Francana de Brasil. En el 2020 fue fichado por el equipo Uruguayo.

La oportunidad de ser un futbolista profesional se le brindó hasta hace no mucho y en alguna ocasión tuvo que alejarse de las canchas debido a la falta de oportunidades, lo cuál lo llevó a emplearse haciendo hamburguesas en McDonald´s y así poder sobrevivir ante la difícil situación que se vive en Brasil y las desilusiones de no poder llegar al máximo circuito carioca. Para el diario As de Chile compartió lo siguiente:

“Trabajé en McDonald’s. Estaba sin club y estudiaba, pero fue muy difícil, por eso trabajaba haciendo los sándwiches. Es más fácil hacer goles que hamburguesas, estuve cinco meses ahí y después conseguí club. ¿Si volvería a McDonald´s? Nunca más”

El juego aéreo es una de sus mejores condiciones (Foto: Twitter@TransferLigaMX)

“Estuve cinco meses sin cobrar en algunos clubes. ¿Cómo me mantenía? Mi madre y mi padre me mandaban dinero para seguir cuando ya no tenía nada, hoy gracias a Dios estamos mucho mejor”

A pesar de las complicadas situaciones, tuvo que apartarse de su familia para poder emigrar al fútbol uruguayo. Olivera mencionó que su nuevo equipo le cambió la vida, pues nunca abandonó su sueño por promesa a uno de sus hermanos.

“Yo pensé en dejar de jugar porque no tenía oportunidades en Brasil, pero persistí por mi hermano, es mi ídolo. Él me ayudó mucho y me motivó a seguir, gracias a Dios apareció lo del Plaza. Mi hermano es todo para mí, me decía que tenía futuro y me decía que no lo dejara, le prometí que me pintaría el pelo si salía campeón en el Plaza y ya cumplí”

La directiva auriazul espera tener resultados inmediatos con Diogo (Foto: Twitter@TransferLigaMX)

En su primer año con el equipo del sur del continente acumuló seis goles en 27 partidos que disputó y en el año actual, llevaba seis tantos en 14 encuentros que había encarado hasta el momento. Además de una asistencia, tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

Una de sus grandes virtudes es el remate con la cabeza, pues el jugador carioca alcanza el 1.94 de estatura, lo que le ayuda a disputar los balones por aire con facilidad y que, de acuerdo con distintos reportes, esto ayudaría a que Juan Ignacio Dinneno pueda jugar más libre de marca.

El conjunto universitario le rescindió el contrato al jugador panameño Gabriel Torres por su bajo desempeño con la plantilla del Pedregal, lo cuál abrió la posibilidad de firmar al futbolista brasileño de 24 años.

Pumas anunció, a través de sus redes sociales, que daban por concluida la relación laboral con Torres (Foto: Francisco Guasco/EFE/Archivo)

De acuerdo con distintos medios deportivos de México, el fichaje de Olivera estaría totalmente cerrado, a dos días del cierre de fichajes en la Liga MX.

El acuerdo que los felinos habrían acordado sería de préstamo hasta mayo del 2022 con opción a compra. Y aunque se desconoce la cifra que el cuadro uruguayo haya puesto por su jugador, el portal Transfermarkt valora al jugador en 500 mil euros.

Los cambios dentro del plantel comienzan en Pumas, se espera que los cambios en el desempeño hasta ahora, también se vean mejorados.

