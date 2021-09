“Nunca serás periodista, payasito”: el día que José Ramón Fernández arremetió contra Álvaro Morales (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

La nueva personalidad pública de Álvaro Morales le ha hecho ganar seguidores y detractores dentro de la afición mexicana de fútbol, ya que sus posturas firmes y altaneras suelen llevar más de un dardo a quienes opinan diferente a él y esto lo expresa de distintas formas a través de sus canales de comunicación.

Entre los enemigos que generó en el mundo del entretenimiento deportivo, José Ramón Fernández ocupa un sitio muy especial, ya que pocas veces se les ha visto compartir programa y suelen estar alejados de los espacios que ofrece su cadena de televisión, ESPN.

Esto se debe a la tensa relación que ambos han desarrollado, producto del choque de personalidades y que se habría originado en una de las discusiones más acaloradas en las que se ha visto envuelto el propio José Ramón Fernández dentro de redes sociales.

José Ramón Fernández lleva más de 15 años laborando dentro de ESPN (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

En octubre de 2017, concretamente el día 12 que el americanismo conmemora el nacimiento del Club América, Álvaro Morales salió en su cuenta de Twitter para felicitar el cumpleaños 101 de la institución azulcrema; sin embargo, lo polémico de su publicación fue que iba alrededor de José Ramón Fernández y David Faitelson.

El Padre del Americanismo, como se ha denominado Morales en distintos espacios, se atrevió a insinuar que las carreras de las dos personalidades de ESPN le deben gran parte de su recorrido a Las Águilas, algo que causó el enfado de Joserra.

“Mi José Ramón y David Faitelson, muchas felicidades por el aniversario del América. ¿Qué sería de ustedes sin el Ave de las Tempestades?”, publicó Álvaro para provocar la reacción de los dos colegas que comenzaron en TV Azteca.

José Ramón Fernández pelea con Álvaro Morales por el americanismo (Foto: Twitter/@joserra_ESPN)

Ante esta provocación, Fernández no se quedó callado y dos horas más tarde le dedicó un mensaje en el que atacó en contra de su labor dentro de ESPN, donde se ha dedicado a encender más de una polémica con su peculiar estilo.

“Tras 11 JJOO y 10 mundiales el América pasa a tercer plano, nunca serás periodista, eres solo un payasito, reventador y provocador. Saludos”, afirmó Joserra en un tuit que recibió más de siete mil corazones y que encendió una de las peleas más llamativas en redes sociales entre ambos.

Acorde a su personalidad, Álvaro no se guardó nada y además de ventilar que José Ramón “se abrió con su guarura” en un elevador de ESPN, le tiró un dardo a su hijo Juan Pablo Fernández, quien se dedica a hacer parodia de distintos temas coyunturales.

Juan Pablo Fernández responde a Álvaro Morales tras el pleito con José Ramón en Twitter (Foto: Twitter/@JuanPabloFdz)

“¿Payasito? Si no me apellido Fernández ni hago Toque, ni me mangonea un Hooligan. Me dio risa cómo te achicaste en el elevador. Abrazo”, sentenció Álvaro Morales en el final de la discusión, algo que no sentó del todo bien a Juan Pablo, quien respondió sin problemas.

“Igual que a ti, me encanta hacer payasisimo deportivo, llevo 17 años haciéndolo, esto es entretenimiento. No sé por qué me metiste al pleito”, afirmó el hijo de Joserra, quien en aquel entonces conducía Toque Inicial junto a Poncho Vera.

Tras una breve respuesta de Morales en la que afirmó que Juan Pablo escribía en Twitter en nombre de su padre, la discusión en redes sociales ya no fue a más y hasta ahí quedó uno de los capítulos con mayor chispa entre las dos personalidades de ESPN, quienes hasta 2021 no suelen compartir espacios al aire ni intercambio de declaraciones públicas.

