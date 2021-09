“No era el momento”: así reaccionó Fernando Quirarte, ex jugador de Chivas, al despido de Vucetich

Las Chivas se quedaron sin entrenador a cinco días del partido contra América. (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Las Chivas han atravesado momentos complicados en los últimos torneos dentro de la Liga MX. Los resultados no han favorecido al conjunto rojiblanco y la afición ha comenzando a desesperarse tanto con la directiva como con los jugadores. El mal funcionamiento de este torneo Grita México Apertura 2021 desencadenó en el despido del entrenador Víctor Manuel Vucetich, lo que para algunos no fue una decisión acertada debido al momento en que se dio.

Para Fernando Quirarte, ex jugador del Deportivo Guadalajara, el despido de Vuce no se realizó en un buen momento debido que dentro de algunos días el rebaño se medirá a las Águilas del América en una nueva edición del Clásico Nacional.

“Un equipo como chivas no puede depender del golpe anímico del cambio de entrenador para un partido contra América”, destacó el ahora comentarista deportivo durante el programa Fox Sports Radio.

Después del anuncio de la salida de Vucetich, la directiva del conjunto de Verde Valle tomó la decisión de que Michel Leaño sea el responsable de dirigir desde el banquillo el encuentro contra los azulcremas de este próximo fin de semana. El entrenador fungirá como “interino” mientras se analiza quien ocupará el lugar vigente de técnico rojiblanco.

Vucetich no logró plasmar un estilo de juego con las Chivas. (Foto: Juan Carlos Ulate/REUTERS)

Marcelo Michel Leaño ha trabajado en varias etapas como entrenador de las fuerzas básicas del Guadalajara, por lo que anteriormente ya había sonado como opción para encargarse del primer equipo. Sin embargo, su única experiencia con un conjunto del máximo circuito mexicano fue en el año 2018 con los Rayos del Necaxa, etapa que solamente duró algunos meses y donde no logró tener buenos resultados.

“Chivas está en un momento importantísimo donde ganándole a América se ponen en la pelea por la liguilla. Yo creo que no era el momento, quizá después del partido que se tome la decisión que se quiera, pero previo no, porque además el entrenador que está ahorita no se va a quedar”, expresó Quirarte en referencia a la situación actual de las Chivas previo al partido frente a los azulcremas.

Para los medios la decisión de Amaury Vergara y Ricardo Peláez no fue acertada, sobre todo por el poco tiempo que existe entre cada fecha del campeonato y con el torneo llegando a su fase definitoria. Además, para muchos contar con Vucetich en la banca hubiera significado una probabilidad mayor de ganarle al América, a pesar del pobre funcionamiento que el equipo había demostrado en las últimas jornadas.

Marcelo Michel Leaño anteriormente ya había sido anunciado como entrenador interino de las Chivas (Foto: Twitter/@Chivas)

Durante el mismo programa, el polémico André Marín reveló que, según algunas de sus fuentes, el despido del entrenador mexicano fue a causa de una “calentura” de Amaury Vergara, presidente del club, quien no soportó las criticas y rechiflas que la afición rojiblanca manifestó en contra de Vucetich durante el partido contra Pachuca del pasado sábado en el Estadio Akron.

“Agradecemos el profesionalismo que mostraron durante los 13 meses que estuvieron al frente de nuestro equipo, tiempo en el que nos ayudaron a regresar a la fase final después de un periodo de ausencia”, es lo que se leyó en el comunicado compartido en la pagina oficial de las Chivas donde se anunció el despido de Vucetich y de todo su cuerpo técnico.

De esta manera las Chivas disputarán el Clásico contra América el próximo sábado 25 de septiembre con un entrenador interino y un exceso de incertidumbre hacia adentro del plantel.

