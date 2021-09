La peculiar tradición que inauguró Jorge Vergara con los DT Chivas y que continuó Amaury Vergara

Amaury Vergara tiene un promedio de solo un semestre entre técnicos todavía más alto que el de su papá Jorge que era de 1.15 torneos cortos. (Foto: Archivo/Infobae)

Víctor Manuel Vucetich ha dejado oficialmente de ser el técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara, el ahora ex entrenador ganó la última jornada que disputó y aún así no fue suficiente para poder obtener la continuidad necesaria rumbo a la clasificación del torneo.

Vucetich se va de Chivas después de solo trece meses y solo un torneo completo al frente del rebaño sagrado. El Rey Midas, llamado así porque a varios de los equipos a los que ha dirigido ha llegado a hacerlos campeones, no pudo con el equipo rojiblanco que en los últimos años no ha resaltado en los primeros planos de la Liga MX y ha sido fuente de grandes críticas de parte de la propia afición que considera que las Chivas no han desarrollado su máximo potencial.

Con la salida de Víctor Manuel Vucetich, Amaury Vergara tiene ya cuatro técnicos que han pasado por su dirigencia en poco más de dos años. (Foto: Juan Carlos Ulate/REUTERS)

Desde la llegada de Amaury Vergara a la presidencia de uno de los dos equipos más representativos del fútbol mexicano en junio de 2019, el directivo ha podido clasificar en una ocasión a la segunda instancia del máximo certamen mexicano, por tres veces que se ha quedado en el camino.

Amaury comparte una característica importante con su papá, Jorge Vergara, máximo dirigente del club tapatío entre 2002 y 2019 y es que la paciencia para aguantar técnicos es poca en los momentos críticos del equipo.

Durante la gestión de 17 años del fallecido empresario jalisciense, pasaron más de 26 directores técnicos por la institución rojiblanca. Es decir casi dos estrategas por año, un promedio de 1.15 torneos por dirigente. Con lo que la continuidad no es un factor importante desde hace muchos años en Chivas.

Jorge Vergara contrató a 26 técnicos en 17 años, varios de ellos con segundas oportunidades (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

Un factor importante que siempre influye de sobremanera dentro del entorno de verde valle es la presión intensiva que la prensa proporciona a uno de los equipos con más tradición en México. Ya que apenas los resultados no comienzan a acompañar al chiverio por algunos encuentros y el periodismo deportivo despotrica en contra del dirigente del momento barajándose una gama de opciones de técnicos creyendo que con eso los malos resultados terminarán como por arte de magia.

Jorge Vergara en su paso por el equipo de fútbol logró darles seis trofeos; dos de la Liga Mexicana, dos de Copa MX, uno de la CONCACAF Liga de Campeones y uno más de Supercopa MX. Es decir un récord de un título cada 2.8 años en una liga que se juegan al menos cinco competiciones en un ciclo futbolístico anual.

Jorge Vergara estuvo al frente de las Chivas por 17 años hasta presentar problemas de salud que ya no le permitieron encargarse del equipo. (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

En el ciclo de 17 años de Jorge al frente de las Chivas pasaron los siguientes técnicos: Daniel Guzmán, Hans Westerhof (en dos ocasiones), Eduardo de la Torre, Benjamín Galindo (en dos ocasiones), Juan Carlos Ortega (en dos ocasiones), Xabier Azcagorta, José Manuel Chepo de la Torre (en dos ocasiones), Efraín Flores, Omar Arellano, Francisco Ramírez, Raúl Arias, José Luis Real (en dos ocasiones), Fernando Quirarte, Ignacio Ambriz, John Van T’ Schip, Ricardo Lavolpe, Carlos Bustos, Matías Almeida y José Saturnino Cardozo.

El comandante en jefe que más duro en la época de Jorge Vergara fue Matías Almeyda (la época más exitosa del rebaño sagrado con tres títulos conseguidos por el técnico argentino) desde el Apertura 2015, hasta el Clausura 2018. Es decir, poco menos de 4 años al frente del rebaño, superando la primera época de José Luis El Güero Real al frente, que duró tres años.

Matías Almeyda fue por mucho, el mejor técnico que ha tenido el Guadalajara, hablando de títulos, se ganaron tres de los seis de la época Vergara durante su gestión. (Foto: Instagram/@peladoalmeyda)

La media de tiempo de los directores técnicos de los rojiblancos es de solo poco más de un semestre, promedio en demasía bajo si consideramos el cociente de los equipos grandes en el fútbol europeo, que es de al menos un ciclo anual.

Parece ser que Amaury Vergara va a seguir los mismos pasos de su papá, ya que en solo cuatro torneos terminados que tiene en Chivas, ya tiene la misma cantidad de dirigentes en el banquillo del estadio mandando indicaciones a los jugadores. Es decir un técnico nuevo cada seis meses, promedio aún más bajo que el de su padre.