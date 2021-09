Por qué recordaron a Luis García tras mensaje de David Faitelson contra Renato Ibarra

Usuarios de Twitter no dejaron pasar el comentario de Faitelson (Foto: Twitter/@AtlasFC/ESPN/Instagram@garciaposti)

David Faitelson se hizo presente en redes sociales y le envió un mensaje a Renato Ibarra luego de una polémica que envolvió a la jefa de prensa, Ana Barreda y al director técnico, Santiago Solari, del Club América.

Por medio de una carta compartida en redes sociales, el conjunto de Coapa defendió a sus integrantes, quienes fueron tachados de “soberbios” durante la conferencia de prensa realizada el pasado 11 de septiembre.

“Sí, tienen razón… Por cierto, mándenle una copia a la esposa de Renato Ibarra…”, fue lo que escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

El analista deportivo de la cadena ESPN ha sido un arduo crítico de las acciones realizada por el jugador azulcrema en marzo de 2020, cuando fue detenido en su domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México por ejercer violencia y provocar lesiones en contra de Lucely Chalá, su esposa, quien contaba con 10 semanas de embarazo.

David Faitelson mantiene una cruzada contra los reprobables actos cometidos por el futbolista ecuatoriano (Foto:ESPN)

Por dicha razón él fue trasladado a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Tlalpan, en tanto que ella a un hospital para recibir atención médica. Posteriormente, el Club América emitió un comunicado donde afirmaron la separación de Ibarra por los actos en que se vio involucrado y fue obligado a pagar una pensión, comprar un departamento a la víctima, así como tomar un curso de sensibilización contra la violencia familiar para quedar absuelto de los cargos en su contra.

Estuvo alejado de las canchas por algunos meses, pero el Atlas de Guadalajara lo colocó de nuevo en la órbita por algunos partidos. No obstante, al finalizar el torneo Guardianes 2020, tuvo que regresar a las Águilas, donde jugó un partido, anotó un gol y se lesionó lo que resta del torneo.

Debido a estas actitudes, Faitelson generó una cruzada en contra del ecuatoriano, misma que aumenta en cada momento y recuerda desde sus redes sociales cada vez que puede. Sin embargo, no es el único con memoria, pues varios usuarios, en cuanto coloca un tuit respecto al tema, le piden que tenga el mismo criterio con su ex compañero y amigo Luis García.

“Deja de andar de boca floja porque muchos años trabajaste con Luis García y entonces no decías nada y también mándale una copia a Kate”, escribieron las personas.

La actriz de la Reina del Sur contó su versión de la historia con Luis García a finales del 2020 (Foto: Instagram / @katedelcastillo)

Las personas rememoraron las declaraciones realizadas por la actriz Kate del Castillo, quien dio a conocer parte de los momentos que vivió en su matrimonio con el exfutbolista y ahora comentarista durante su matrimonio de tres años.

“Estaba tan enamorada y realmente traté de hacer todo para que las cosas funcionaran”, refirió la protagonista de La Reina del Sur. “Estábamos en nuestra luna de miel, y esperaba a que él se durmiera para poder salir y llorar. Yo no sabía qué hacer”.

Kate no había contado nada en casi 16 años por la vergüenza que sentía, razón por la que decidió emigrar a Estados Unidos. Pero en una entrevista concedida a finales de 2020, señaló que García Postigo le decía que era una actriz mala y que debía tomar clases.

“Él se convirtió en una persona muy diferente y yo vivía con miedo”, dijo del Castillo.

Para el ex delantero de los Pumas, Chivas y Atlético de Madrid, esto no pasó, pues en un diálogo que sostuvo con Javier Alarcón, indicó que le faltó experiencia para relacionarse con sus ex esposas. “Si hoy soy lo que soy tiene que ver porque tuve la enorme fortuna de haberme vinculado con Lorenza, tener una hija y luego en su momento con Kate, en un matrimonio expedito como tal”.

SEGUIR LEYENDO