Concachampions: por qué Miguel Layún será el único campeón garantizado en la final de América vs Rayados

Miguel Layún regresó a América en junio del presente año para nuevos retos deportivos. Si bien su retorno del viejo continente no se dio en primeras instancias con las Águilas, la vuelta del lateral es algo que despertó opiniones encontradas. Ahora, con el futuro duelo entre América (su actual club) y Rayados (su ex equipo) por el título de a Liga de Campeones de CONCACAF, el mexicano tiene garantizado ganar algo sin importar quien levante el trofeo: una medalla o un boleto al Mundial de Clubes.

Layún, ex-jugador de Rayados no pudo disputar ningún minuto de Concachampions con las Águilas del América, ya que por reglamento ningún jugador puede disputar el torneo con dos equipos diferentes. Con Monterrey jugó los cuartos de final, por lo que si llegaran a ganar este título los Rayados, recibiría una medalla porque en algún momento de la competición fue parte del plantel.

Con América tendría la oportunidad de ganar el boleto al Mundial de Clubes en caso de que los Azulcremas se sobrepongan en el duelo final. Si bien no recibiría un metal, puesto que no era parte de la plantilla final, Layún ya es campeón aún sin haber iniciado el partido.

El lateral de 33 años regresó de una aventura europea en 2019 cuando Rayados de Monterrey lo fichó, con quien mantendría relación hasta 2021. Durante este lapso, Miguel se haría de tres campeonatos: Apertura 2019, Copa MX y Concachampions 2019. En el título local, La Pandilla se coronó en el mítico Estadio Azteca, hogar el América; en el segundo fue incluido en el 11 ideal de toda la competencia.

Su regreso a México fue duramente cuestionado por un sector del americanismo, quien cuestionó el porqué no había vuelto a América y sí a Monterrey.

“Lo triste de la gente de América es que no tienen idea de qué pasó en mi vida. No tienen idea cómo fue mi regreso; que se quejen con la gente que no me fue a buscar, que no pujó ni siquiera por mí. Yo cuando estuve aquí di todo por el América, hoy estoy con Monterrey, doy todo por Monterrey, y Monterrey fue el que me fue a buscar nadie más. Que se quejen con la gente que se tienen que quejar”, fueron las palabras del veracruzano para TUDN momentos después de proclamarse campeón en el Azteca con Rayados.