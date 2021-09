Qué piensa Canelo Álvarez de las comparaciones con Messi y Cristiano

Canelo Álvarez, Messi y Cristiano Ronaldo (Foto: EFE/Reuters)

La constancia y disciplina adoptada a lo largo de su carrera ha sido determinante para los logros obtenidos por Saúl “Canelo”Álvarez. De la misma forma, al ser uno de los deportistas más mediáticos a nivel mundial, ha sido comparado y se encuentra en la misma élite que otros atletas como Leonel Messi y Cristiano Ronaldo. A pesar de ello, el pugilista mexicano aseguró que no se lo cree, pues nunca imaginó llegar a ese nivel.

En una entrevista realizada por el medio TUDN, el campeón unificado de las 168 libras fue cuestionado sobre su relevancia en el deporte. Incluso, la anfitriona del espacio recalcó la igual importancia que tiene junto con los dos futbolistas más populares de los últimos años. Ante ello, el tapatío respondió que:

“A veces me la creo, a veces me la creo y a veces me pongo a pensar. La verdad es que estoy muy contento y agradecido. Sí, me pongo a pensar y nunca imaginé llegar a todo esto. Imaginé ganar lo mejor, pero nunca imaginé la magnitud. La verdad es que me siento muy contento y eso me motiva para seguir en el primer nivel, seguir triunfando y haciendo historia”.

Canelo Álvarez figura entre los cinco atletas más influyentes del mundo (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

En agosto de 2021, la plataforma especializada en marketing deportivo SportsPro dio a conocer el ranking de los 50 deportistas más influyentes a nivel mundial. Desde luego, el boxeador tapatío estuvo presente en la lista, aunque sorprendió el lugar que ocupó, pues formó parte de los primeros cinco personajes. Además, con el cuarto lugar, superó el peldaño de los dos futbolistas con quienes fue comparado.

La lista estuvo encabezada por la gimnasta estadounidense Sinome Biles, seguida por la tenista Naomi Osaka y la futbolista Ayshlin Harris. El siguiente lugar fue el de Canelo y en el quinto estuvo Paulo Dybala, futbolista argentino. Debajo de ellos figuró Cristiano Ronaldo, Ali Krieger, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic y la futbolista estadounidense Alex Morgan.

