Guardiola apuntó contra la afición del Manchester City y recibió una dura respuesta: “Debería limitarse al fútbol”

Guardiola le pidió a los fans que llenen la cancha (Reuters)

El Manchester City es uno de los grandes candidatos a ganar la Premier League y la Champions League. Comandado por Pep Guardiola, este equipo plagado de estrellas cada vez juega mejor, pero aunque parezca insólito, al club le cuesta vender todas las entradas y aún no ha podido llenar el Etihad Stadium. En este contexto, el entrenador buscó convencer a los fans de que regresen a las gradas, pero terminó generando un efecto adverso.

Después de lo que fue la goleada por 6-3 ante el RB Leipzig en la primera jornada del certamen continental, el español se paró frente a las cámaras y le habló a los aficionados: “Me gustaría que viniera más gente al próximo partido del sábado. Necesitaremos a la gente el próximo sábado, por favor, porque estamos cansados, lo sé. Va a ser un partido duro y ellos son muy buenos y será un partido importante para nosotros. Por eso invito a toda nuestra gente a que venga el próximo sábado a las 3 de la tarde y mire el partido“.

Es que para el duelo por la Champions se registraron 38.062 espectadores en el estadio, cuando la capacidad total es de 55.000, motivo por el cual en las redes sociales han rebautizado el recinto como el “Emptyhad” (”Empty” se traduce como “vacío”). Pero las palabras del ex técnico del Barcelona y del Bayern Múnich no fueron bien tomadas por la dirigencia del conjunto británico.

“No estoy seguro de qué tiene que ver eso con él. No comprende las dificultades que algunas personas pueden tener para llegar a un partido en el Etihad un miércoles por la noche a las 8 pm. Tienen que pensar en niños, es posible que no puedan pagarlo, todavía hay algunos problemas por el Covid-19. No veo por qué lo comenta”, sostuvo Kevin Parker, secretario general del club oficial de aficionados del City.

El Manchester City quiere ganar la Premier y la Champions LEAGUE (Reuters)

En este sentido, insistió: “Es absolutamente el mejor entrenador del mundo pero, de la mejor manera posible, creo que tal vez debería limitarse a eso. Simplemente tapa lo que fue una buena noche. Ahora la gente habla más de los comentarios de Pep que de un juego fantástico. Cuestionar el apoyo, que es efectivamente lo que está haciendo, es decepcionante e injustificado”.

Guardiola intentó incluso motivar a la público recordando que en los últimos tres partidos como local, su equipo ha marcado 16 goles, por lo que el show está prácticamente garantizado. Sin embargo, Parker sostuvo que sus declaraciones fueron contraproducentes: “No creo que nadie en ningún lugar del club deba cuestionar la lealtad de la afición. Es frustrante.”

El Manchester City volverá a presentarse este sábado ante el Southampton por la jornada 5 de la Premier League en búsqueda de un triunfo que lo mantenga en los puestos altos de la tabla de posiciones. Luego, el 25 de septiembre enfrentará al Chelsea, uno de los líderes del certamen.

