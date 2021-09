“No te daban agua”: Daniela Pulido, ex jugadora de Chivas, destapó irregularidades en la Liga MX Femenil

Daniela Pulido se retiró de forma temprana del futbol profesional en México (Foto: Instagram @werevertumorro/ @daniela_pulidos)

La Liga MX Femenil tuvo su debut de manera profesional en el año 2017. Pasados los torneos fueron surgiendo diversos problemas entre las instituciones y las mismas jugadores debido a las palpables diferencias respecto a los equipos varoniles. Daniela Pulido, ex jugadora de Chivas Femenil, recientemente recordó a detalle algunas de sus experiencias vividas en su etapa como profesional.

En el podcast Muy Fuera de Lugar, presentando por el “influencer” Werevertumorro, Daniela Pulido habló sobre su paso por el futbol mexicano femenil y los problemas con los que tienen que lidiar la jugadores para sobresalir con los equipos.

Pulido fue defensa de las Chivas entre el 2017 y 2019, cuando decidió retirarse del futbol profesional por los problemas y falta de oportunidades dentro de la Liga Mx Femenil. La jugadora fue campeona con el rebaño en el primer torneo disputado de manera oficial, cuando apenas cumplía 17 años. Actualmente disputa partidos a nivel amateur.

Actualmente Pulido se mantiene cercana al futbol jugando a nivel Amateur (Foto: Instagram/@daniela_pulidos)

“Llegué a las chivas por medio de visorias, yo no tenia planes de entrar a la liga, me pidieron que me cambiara de escuela para poder entrenar en las mañanas con el equipo. Yo entré a los 16 años a Chivas. En mi debut contra Atlas metí dos goles, yo no me la creía”, destacó Pulido sobre los comienzos de su carrera en la Liga MX Femenil.

La primera final de la liga se disputó entre Chivas y Pachuca. Las Rojiblancas remontaron un marcador de 2-0 en el partido de ida, para finalmente coronarse campeonas con un global de 3-2. Sobre esa experiencia, la ex jugadora comentó:

“En la final la directiva nos dijo que solo iban a abrir la parte de abajo del estadio porque no creían que fuera a ir mucha gente y que era un costo abrir el estadio. Al final el estadio se llenó y ves a toda la gente y dices: ‘están aquí por mí'. Salimos todas y vimos a la gente y dijimos que teníamos que remontar”.

Una de las tantas críticas que han resaltado con la creación de la liga femenil en México han sido las diferencias salariales entre las jugadoras en contra parte del conjunto masculino. Además, las herramientas de trabajo en ciertos conjuntos también habían dejado mucho que desear, sobre todo en los inicios de la nueva competición.

Chivas Femenil es uno de los equipos que ya han alzado el titulo desde el comienzo de la Liga Mx Femenil (Foto: Instagram/taniamorales_10 Verificado)

“No sólo en Chivas, se veía en todos los equipos de la liga, en un entrenamiento no te daban agua, son cosas que la gente no ve.<b> </b>Al principio era llegar entrenar e irte, no podías utilizar las instalaciones del club”, expresó.

Se ha especulado que los sueldos promedio de algunas futbolistas están aproximados a los 4 mil pesos al mes. “Yo cuando empecé inicie con menos de cuatro mil pesos. en ese momento yo era menor de edad y me pagaban con la escuela. Me pagaban la prepa, pero no era la gran cosa. Hasta la fecha hay niñas que ganan eso”, señaló al defensora.

Esta situación ha generado varios casos de jugadores que optan por no continuar con su carrera profesional debido a la falta de oportunidades de crecimiento y de recursos. “Muchas compañeras iban a entrenar y córrele que me tengo que ir a trabajar. Tú como mujer no puedes decir que solo vas a jugar “fut” como los hombres. No es que puedas vivir del futbol siendo mujer”, indicó Pulido.

La ex defensora se coronó campeona en el primer torneo disputado de la liga femenil (Foto: Instagram/@daniela_pulidos)

“Al principio ves todo muy bien, pensabas que te estaban pagando por algo que te gusta hacer, tenia 17 años y ya a los 20 empezaba a tener que pagar gasolina o mis cosas. Yo cuando empiezo a ver esas cosas dije que tenia que poner un alto. Fue cuando tomé la decisión, porque no podía hacer las dos cosas, estudiar y jugar futbol. Cuando llegué a Chivas era darle todo tu tiempo o darle todo tu tiempo a la escuela. Fue una decisión que pensé demasiado”, señaló Daniela Pulido refiriéndose al momento de su prematuro retiro.

Con el paso del tiempo, la infraestructura de la Liga Mx femenil ha ido en crecimiento, además, casos como los de Daniela Pulido han servido para dar a conocer las problemáticas de los equipos femeniles. Esto ha provocado que se preste atención y se tomen medidas para mejorar las diversas áreas de oportunidad del futbol femenino en México. “Va a ser más fácil para las generaciones que vienen”, finalizó la ex futbolista.

SEGUIR LEYENDO: