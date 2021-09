Por qué la porra de las Chivas en CDMX dejará de apoyar al equipo durante el fin de semana

"La Insurgente" se mostró firme en la decisión de no asistir a la capital mexicana para apoyar a Chivas (Foto: Twitter/@B_laInsurgencia)

Las Chivas se quedan sin aliados, la afición está molesta por el mal desempeño que el equipo ha demostrado a lo largo del Grita México 2021. Ante tal descontento, la barra La Insurgencia, una de las más representativas del equipo y del país, decidió no hacer el viaje a Ciudad de México para apoyar al rebaño.

“Hemos decidido no acompañar al equipo esta vez en la #CapitalRojiblanca Estamos hartos de no ver resultados favorables para el Club. El acercamiento con jugadores y directivos de nada ha servido; nuestras palabras de aliento y exigencia se han ido a saco roto...” fueron las palabras que la hinchada publicó en su cuenta de Twitter.

Las barras, uno de los elementos más identitarios de un club, son quienes más paciencia tienen cuando el rumbo no está navegando de forma óptima. La decisión de La Insurgencia por no alentar a los rojiblancos es un claro mensaje de molestia y hartazgo hacia el club en general: jugadores, cuerpo técnico y directiva. Tan es así que consideran que ese aliento que brindan en los partidos no ha tenido ningún sentido, pues no están viendo los resultados.

Chivas vive una crisis desde campañas anteriores (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Las Chivas marchan en la posición 11 de la tabla general: han ganado dos juegos (Puebla y Necaxa), empatado tres (Juárez, Santos y Monterrey) y caído en dos ocasiones (San Luis y León). Si bien no es la peor posición en la que podrían estar, las controversias que han generado dentro del terreno de juego y fuera de él, han sido detonantes para esta molestia.

“Cualquier persona es libre de ir al aeropuerto o al hotel a pedirle foto y firma a los jugadores. Nosotros dejaremos de adular y solapar a jugadores de papel que no sienten amor y respeto por la camiseta que portan, por la historia y tradición que debemos preservar y continuar”, también comunicó la hinchada rojiblanca.

Esta molestia se avecinaba desde semanas pasadas. Habrá recordar cuando Cristian Calderón se enfrascó en una discusión con un aficionado, que aunque no perteneciera a un grupo, representó la molestia a través de insultos. Esto devino en disculpas del jugador, ofensas a su esposa y hasta un mensaje de Ricardo Peláez para calmar la situación.

El rebaño sagrado no contará con Alexis Vega para el duelo contra Pumas después de su lesión en el juego contra Costa Rica (Foto: Jeffrey Arguedas/EFE)

También, las tensiones con Víctor Manuel Vucetich han sido claves para este descontento. Además de que no ha desplegado el mejor futbol en la cancha, recientemente hizo declaraciones que no cayeron bien en ningún sector chiva. El Rey Midas dijo: “ha sido una desventaja (jugar solo con mexicanos) porque no tienes los elementos que tú quisieras y por otro lado los que quisieras no te los venden y eso es más problemático” hace unas semanas para TUDN.

El rebaño sagrado de Guadalajara tiene una oportunidad inmejorable frente a Pumas para retomar el camino y conseguir una inercia positiva para lo que resta del Apertura 2021. El club universitario “está débil”, es uno de los coleros de la clasificación, y su momento anímico tampoco es el mejor, además de que una victoria ante un rival como Pumas siempre aporta para el ritmo de los clubes. Aunque, tampoco quiere decir que será sencillo: ambos conjuntos lo necesitan, solo resta ver quien demuestra mejores condiciones para logar ese triunfo.

“¡OJO! No estamos tirando la camiseta ni abandonando al Club como muchos andan diciendo, estamos dando la espalda a un equipo y una directiva que han hecho lo mismo con la afición. Nosotros seguiremos en la grada alentando al Club y reventando a quienes no merecen estar en él”, finalizó “La Insurgente”.

