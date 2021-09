Por qué Isaac Alarcón no jugó con los Dallas Cowboys vs Tampa Bay Buccaneers

El jugador de 23 años Isaac Alarcón portó el dorsal número 60 en la pretemporada para conseguir un lugar en el roster de los Dallas Cowboys (Foto: Tec de Monterrey)

Comenzó la temporada 2021 de la NFL y los equipos que inauguraron el año fueron los Vaqueros de Dallas y los Bucaneros de Tampa Bay, quienes protagonizaron un auténtico partidazo en el Raymond James Stadium, mismo escenario donde hace siete meses Tom Brady consiguió su séptimo anillo de campeón.

Este partido lo tuvo que observar Isaac Alarcón desde casa, ya que toda la escuadra de prácticas de los Vaqueros no realizó el viaje a la bahía de Florida, por lo que ni siquiera pudo ver el partido desde el estadio, como acostumbra hacer cuando juegan dentro del AT&T Stadium.

A pesar de que en esta ocasión el jugador mexicano no formó parte de la expedición, la razón por la que Isaac Alarcón no disputó este partido se debe al mismo motivo por el que no verá acción en toda la temporada de NFL: fue cortado de los 53 jugadores que integran el roster final.

Isaac Alarcón no entró en el corte final de 53 jugadores que integran el roster de Dallas para la temporada 2021 de NFL (Foto: Twitter/nflmexico)

A pesar de sus buenas actuaciones en los partidos de pretemporada, donde tuvo bastante actividad y protagonizó algunos capítulos de la serie de HBO, Hard Knocks, donde fue reconocido y criticado por sus entrenadores, quienes incluso le otorgaron la capitanía del equipo en su último juego ante Jacksonville.

Como parte del Programa de Desarrollo Internacional de la NFL, Isaac Alarcón es de la minoría que nunca ha jugado dentro del fútbol americano colegial y mucho menos profesional, por lo que su futuro dentro de la liga era improbable.

Al respecto, uno de los periodistas más cercanos a la información de los Vaqueros de Dallas ya había dado información relevante sobre lo que sería esta temporada para el tackle mexicano, pues aunque los pronósticos indicaban que sería cortado, esto no necesariamente era una mala noticia.

Isaac Alarcón debutará con los Dallas Cowboys en la pretemporada 2021 de la NFL (Foto: Instagram/@nflmx)

“Seguir en el equipo de prácticas con la etiqueta internacional, esa es la intención de Will McClay (vicepresidente de jugadores de los Dallas Cowboys), convencer al coach McCarthy de que Isaac Alarcón permanezca con la etiqueta de jugador internacional en el equipo de prácticas”, afirmó Carlos Tapa Nava para el podcast de ESPN, Zona de Gol, algo que finalmente sucedió.

Debido a que Isaac Alarcón permaneció otro año en el equipo de prácticas con etiqueta de jugador internacional, el mexicano no podrá disputar ningún partido esta temporada 2021; sin embargo, el hecho de portar el distintivo de internacional haría que su lugar no estuviera en riesgo si hay que activar a otros jugadores por lesión.

Al estar dentro del equipo de prácticas como jugador internacional, el mexicano podría tener otro año de preparación dentro del equipo para emparejarse al nivel de sus compañeros sin la presión de rendir al máximo nivel para no ser cortado de manera definitiva.

Isaac Alarcón debutó con los Dallas Cowboys en la pretemporada 2021 de la NFL ante los Pittsburgh Steelers (Foto: Instagram/@isaac_algar)

En una entrevista con el mismo periodista, difundida mediante ESPN, Alarcón dio detalles de cómo vivió esta pretemporada junto a los Dallas Cowboys y explicó uno de los movimientos más importantes de su carrera, ya que fue cambiado de posición debido a sus condiciones físicas.

El tackle de 2 metros de altura fue ubicado en el centro de la línea ofensiva y la pretemporada la disputó como Guardia, por lo que significó un cambio importante en la manera de disputar cada partido.

“Tienes que estar preparado para demostrar en cualquier posición que te manden. Ha sido un proceso retador, porque tienes que aprender una posición de cero. Yo nunca había jugado en ese lugar y pues menos en un nivel como lo es la NFL”, afirmó en el reportaje.

Por esta razón, el mexicano no verá actividad en la temporada 2021 de NFL, pero permanecerá dentro del equipo de Dallas con miras a integrar el roster final de 2022. En caso contrario, incluso podría ser seleccionado por otro equipo de la liga.

SEGUIR LEYENDO: