FIFA confirmó la apertura del proceso disciplinario por el partido suspendido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas

Messi y Neymar hablan con los responsables de la suspensión del encuentro (Foto: REUTERS)

La FIFA confirmó este martes que abrió un procedimiento disciplinario relacionado con el partido entre Brasil y Argentina del último domingo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El mismo fue suspendido a los cinco minutos de juego tras el ingreso entrada de varios funcionarios de salud brasileños al campo con el objetivo de detener las acciones para trasladar a aislamiento a los cuatro futbolistas argentinos que se desempeñan en la Premier League inglesa, tras acusarlos de haber violado las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria y denunció que Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar al país provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra, algo que era de público conocimiento.

“Tras analizar los informes oficiales relativos al encuentro entre Brasil y Argentina, la FIFA confirma la apertura de sendos procesos disciplinarios a las dos federaciones miembro”, sostuvo el comunicado de la FIFA. Y agregó sobre el procedimiento: “Se ha solicitado a ambas selecciones que proporcionen más datos sobre los hechos que causaron la suspensión del encuentro a fin de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA pueda recopilarlos y analizarlos exhaustivamente”.

El comunicado oficial de la FIFA respecto a la apertura de la investigación de lo sucedido en la Arena Corinthians

Anvisa explicó que la regulación de Brasil dejó en claro que los viajeros que hayan estado en Reino Unido, Sudáfrica o India en los 14 días anteriores tienen prohibido ingresar al país a menos que sean ciudadanos brasileños o tengan residencia permanente. Además, acusó a los futbolistas argentinos hicieron declaraciones falsas sobre su paradero en formularios migratorios y hasta inculparon a Fernando Batista, técnico de la Sub 20 y Sub 23, como el principal responsable, cuando ni siquiera viajó con la delegación.

La Policía Federal de Brasil reveló el lunes que abrió una investigación formal sobre las acciones de los jugadores argentinos que, según un portavoz, fueron deportados tras el partido. La Asociación del Fútbol Argentino sostiene que la delegación cumplió “con todos los protocolos sanitarios vigentes regulados por la Conmebol” para ir a disputar el encuentro clasificatorio. De hecho, el plantel había sido respaldado por FIFA y la Confederación para disputar el cotejo, dado que no se rompió la burbuja.

Los cuatro protagonistas ya abandonaron Argentina y comenzaron a cumplir la cuarentena obligatoria para ingresar a Inglaterra con el objetivo de sumarse una vez más a sus equipos. Vale recordar que Martínez junto a Buendía defienden los colores del Aston Villa y Lo Celso con Romero pertenecen al Tottenham Hotspur. Ninguno de los nombrados podrá participar de la cuarta jornada de la Premier League que se llevará a cabo el fin de semana entrante.

Más allá de la falta de jurisprudencia en un caso similar, Argentina lleva las de ganar y es probable que le den por ganado el partido. El tema es cuándo. O cuándo puede quedar firme la determinación. Y cuán bisagra puede resultar el clásico trunco en las próximas fechas de Eliminatorias para los 10 seleccionados de la Conmebol.

Una sanción a Brasil o que le den los puntos a Argentina no implica que sea caso cerrado en lo inminente. Porque la CBF puede apelar y, si el Tribunal acepta dicho recurso, el conflicto pasará a la Comisión de Apelaciones que tiene... 6 meses para definir. Y allí no termina todo. Porque le queda una instancia más: el TAS (Tribunal Arbitral Deportivo), que no tiene tiempos procesales.

Así, tranquilamente puede ocurrir que el fallo definitivo, el del TAS, llegue en 2022, con las Eliminatorias definidas. Y, probablemente, con Argentina y Brasil con pasaje asegurado para Qatar.

