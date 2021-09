El desesperado pedido de una ex estrella de la NBA que lleva 10 días internado en terapia intensiva por COVID-19: “Me está pateando el trasero, recen por mí”

Cedric Ceballos con la camiseta de Los Ángeles Lakers (Allsport USA /Allsport)

La pandemia de COVID-19 sigue golpeando a pesar de las millones de vacunas que se siguen aplicando en todo el mundo. El virus no da respiro y bien lo sabe al ex estrella de la NBA, Cedric Ceballos, quien contrajo la enfermedad y se complicó su estado, al punto de estar internado en terapia intensiva desde hace diez días. El alerto que supo brillar en los años noventa en Phoenix Suns y los Angeles Lakers realizó un dramático posteo donde cuenta su delicada situación.

Ceballos, que con los ojos vendados en 1992 ganó el Concurso de Volcadas en el Juego de las Estrellas, publicó un desesperado mensaje donde pidió que “recen por él” y les “pidió disculpas a quienes les haya hecho algo”.

“En mi décimo día en la UCI, con el Covid-19 me está pateando el culo de forma oficial, pido a toda mi familia, amigos y creyentes que recen por mí, así como deseo recuperarme. Si te he hecho algo en el pasado, permíteme disculparme públicamente. Mi batalla no ha terminado. Gracias”, escribió Ceballos, de 52 años, en su cuenta de Twitter.

De inmediato recibió miles de mensaje de apoyo por la red social y todo le desearon una pronta recuperación al ex alero nacido en Hawai y de ascendencia mexicana. Si bien se retiró de la práctica activa hace una década, permanece presente en todos los amantes del básquet por todo lo que hizo desde los inicios de los años noventa.

El dramático posteo de Ceballos

Cedric, tras jugar dos temporadas en el equipo universitario de Cal State-Fullerton, en California, fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 1990 por los Suns, donde pronto se consagró como una de las figuras de su equipo lo que valió participación en el mencionado Juego de las Estrellas de 1992.

Luego fue un miembro clave del equipo de las finales de 1993 de los Suns, con un promedio de 12,8 puntos y 5,5 rebotes. Ceballos se lesionó la rodilla contra Seattle en las finales de la Conferencia Oeste y se perdió la serie de las Finales contra los Chicago Bulls de Michael Jordan y compañía, que ese año fueron otra vez campeones.

En la temporada 1994/1995, Ceballos promedió 21.7 puntos y ocho rebotes para los Lakers. Fue nombrado para el equipo All-Star, pero no jugó debido a una lesión. Conocido por su habilidad para saltar, Ceballos también ganó el concurso de volcadas de 1993.

Después, en el ejercicio 1995/1996, Ceballos volvió a liderar a los Lakers con un promedio de 21.2, y en un partido convirtió 50 puntos, siendo el primer jugador en conseguir esa cantidad en 20 años. Tras otro campeonato con el conjunto de Los Ángeles, volvió a Phoenix para la 1996/1997.

Como si fuera poco, Ice, como se lo conoce, además de compartir equipo con Magic Johnson en los Lakers, también defendió las camisetas de Dallas Mavericks, Detroit Pistons y Miami Heat. Luego de permanecer en la NBA hasta 2001, emigró para jugar en el Hapoel Tel Aviv de Israel y en el Lokomotiv ruso. Tras su retorno a los Estados Unidos y su participación en ligas de segundo orden de dicho país, el norteamericano se retiró definitivamente en 2011.

SEGUIR LEYENDO