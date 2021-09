US Open: Novak Djokovic chocará ante Kei Nishikori en su intento por avanzar a los octavos de final

Novak Djokovic busca hacer historia en el US Open (Credit: Geoff Burke-USA TODAY Sports)

El Arthur Ashe, la cancha principal del US Open, será el escenario que albergará uno de los duelos más prometedores del día. No antes de las 14.30, el serbio Novak Djokovic buscará alimentar su sueño de ganar los cuatro Grand Slams en un mismo año. Su rival para meterse en los octavos de final no será para nada sencillo, ya que enfrente tendrá al japonés Kei Nishikori (la raqueta 56 del planeta). Televisará ESPN 2.

En caso de una victoria, el número 1 del mundo se situará a sólo cuatro partidos de ganar el torneo y de este modo completar un pleno de títulos de Grand Slam en 2021, un logro inédito desde Rod Laver en 1969. En sus vitrinas ya se encuentran el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Otro dato a destacar es que si el europeo se queda con el trofeo, logrará su cuarta corona en Nueva York y la número 21 en Grand Slam, rompiendo el récord del tenis masculino que comparte con Roger Federer y Rafael Nadal, ambos ausentes por lesiones.

Kei Nishikori, con la idea de dar el golpe ante Djokovic (Credit: Jerry Lai-USA TODAY Sports)

Nole llegó a esta instancia casi sin sobresaltos, al imponerse contra el danés Holger Rune (145°) por 6-1, 6-7, 6-2 y 6-1 y el neerlandés Tallon Griekspoor (121°) por 6-2, 6-3 y 6-2. El asiático, por otra parte, dejó en el camino al italiano Salvatore Caruso (113°) por 6-1, 6-1 5-7 y 6-3 y al estadounidense Mackenzie Mcdonald (61°) por 7-6 (3), 6-3, 6-7 (5), 2-6 y 6-3.

La última vez que Nishikori batió al número uno mundial fue en las semifinales del US Open de 2014, cuando se convirtió en el primer japonés en alcanzar una final de Grand Slam (luego perdió ante el croata Marin Cilic). “Fue una de las mejores victorias de mi carrera. Debido a aquel duelo siempre tengo mejores sensaciones cada vez que juego aquí. Sé que Novak es el mejor jugador, pero tengo buenos recuerdos de jugar aquí, en el US Open, y haberle ganado antes. Sabiendo que estamos en el US Open, creo que puedo ser un poco positivo y optimista. Para poder ganarle debo mantenerme tranquilo, tener paciencia. Necesito mostrar un nivel de tenis enorme para vencerle. Debo ser agresivo, sé que él no me va a regalar nada, no voy a tener puntos gratis. Ser agresivo va a ser clave, sin dudas”, rememoró el nipón.

El antecedente más inmediato entre estos dos tenistas es el pasado 29 de julio, por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Este choque terminó con victoria de Djokovic por 6-2 y 6-0.

El ganador de este cruce se medirá en los octavos de final ante el vencedor del duelo que protagonizarán el ruso Aslan Karatsev (25°) y el estadounidense Jenson Brooksby (99°).

