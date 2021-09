Pumas vs América: dónde y a qué hora ver el Clásico femenil

América Femenil llega al Clásico en la cuarta posición de la tabla (Foto: Twitter/@AmericaFemenil)

Este sábado 4 de septiembre, el Estadio Azteca será testigo de uno de los duelos más esperados en el futbol femenil, se trata del Clásico capitalino entre las Águilas del América y el Club Universidad Nacional en un partido correspondiente a la Jornada 8 del torneo Grita México Apertura 2021.

Pumas ha iniciado el campeonato de una manera poco esperada, luego de haber presentado a Karina Báez como su nueva entrenadora y posicionarse como uno de los equipos candidato al título, las cosas no han salido como se esperaba. En los primeros seis encuentros no logró ganar: empató tres (Necaxa, Cruz Azul y Atlas) y perdió tres (San Luis, Rayadas y Tijuana), lo que llegó a posicionar a las auriazules en el puesto 16 en la tabla.

Sin embargo, el último fin de semana, las felinas lograron vencer su mala racha y derrotaron 2-0 a Querétaro en condición de local lo que las ayudó a escalar posiciones en la tabla de cocientes y llegan al Clásico en la posición 14.

Por su parte las azulcremas se ubican en la cuarta posición con 18 puntos de 21 posibles, acumulan seis triunfos y una derrota. Las dirigidas por Craig Harrington solo cayeron ante el Toluca. Se encuentran por debajo de las Rayadas de Monterrey (19), Chivas (19) y Tigres UANL (21), conjuntos que son fuertes candidatos al título.

Las felinas se ubican en la posición 14 de la tabla (Foto: Twitter/@PumasMXFemenil)

El partido se llevará a cabo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá sintonizar a través de la señal de TUDN.

El técnico del América, Craig Harrington prefirió no tomar en cuenta su ventaja en la tabla para enfocarse solo en el encuentro y lograr la victoria: “No miramos la tabla, nos enfocamos en el partido a partido y ganar juego por juego, no me enfoco en la tabla. No me importa si estoy arriba o abajo, no importa eso especialmente en un Clásico, sé cómo se juegan y no importa la tabla”, indicó el timonel en la conferencia de prensa previa al juego.

Asimismo, el técnico dejó claro que aunque las felinas tuvieron un par de días más de descanso, no se siente es desventaja pues está satisfecho con el funcionamiento del equipo:

“Ellas tuvieron dos días más de descanso, pero sabemos que tan importante es para nuestros aficionados este Clásico por lo que representa. Es una oportunidad para nosotros de seguir creciendo. Es un equipo que está muy bien organizado, tienen un buen entrenador y eso nos da la oportunidad de seguir mejorando”, apuntó.

Pumas tuvo que adaptarse a su nueva directora técnica (Foto: Instagram/ @pumasmxfemenil)

Finalmente, Craig fue consultado sobre la adaptación de la refuerzo estadounidense, Sarah Luebbert, a lo que compartió que se ha adaptado muy bien: “Sarah está jugando muy bien, habla mucho de nosotros como se ha acoplado al equipo y a sus compañeras”, sentenció.

Tuvieron que pasar siete jornadas para que Pumas Femenil ganara un partido y la zaguera felina, Dirce Delgado, mencionó que el resultado se debe a la adaptación de la entrenadora Karina Báez, sin embargo, confía plenamente en la capacidad del equipo.

“Fueron circunstancias de adaptación del cuerpo técnico a nosotras y nosotras a ella, pero es el precio del cambio y poco a poco nos hemos ido adaptando, ahora los resultados empiezan a darse y el último fue un respiro, pero seguimos trabajando porque tenemos la capacidad de revertir lo que ya pasó, es un respiro que nos hace ver que tenemos la capacidad sólo era enchufarse y se vienen buenas cosas contra el rival que nos pongan”, mencionó para Récord.

