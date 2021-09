Analistas mexicanos criticaron a Edson Álvarez por su polémico comentario después del México vs Jamaica

Edson disputó los 90 minutos en el juego contra Jamaica en el Estadio Azteca (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Las declaraciones de Edson Álvarez cimbraron diversos suelos, tanto el de la afición como el de diversos personajes. Algunos emitieron sus posturas con respecto a estos dichos. David Faitelson por ejemplo, expresó que si las eliminatorias “no son fáciles” es momento que algunos futbolistas muestren el nivel en los momentos decisivos.

“Hay que tener muchos huevos y coraje para jugar estos partidos. El que piensa que es fácil es porque está sentado en su casa”, estas fueron las palabras del mediocampista dirigiéndose a la afición que criticó el rendimiento del combinado nacional, mismas que generaron debate y reacción de diversos personajes.

“¿Las eliminatorias no son fáciles? Está bien, pero ya viene siendo tiempo de que algunos futbolistas muestren su calidad y su personalidad en los momentos decisivos. La versión mexicana de anoche dejó mucho que desear”, expresó Faitelson después de las declaraciones de Edson Álvarez.

Edson se mantuvo en el Ajax a pesar de los rumores que lo situaban en la liga francesa (Foto: Maurice Van Steen/EFE)

El polémico periodista no fue el único en pronunciarse. El propio Raúl Orvañanos también dirigió unas palabras y hasta peticiones para el Director General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, Gerardo Torrado: “Desafortunadas declaraciones de Edson Álvarez contra aficionados, esto apena inicia y me parece que es tiempo de que Gerardo Torrado intervenga”, señaló el experimentado analista.

No es la primera ocasión que el futbolista del Ajax se manifiesta contra los detractores. En abril del presente año, en una entrevista para el canal de YouTube Guerreros Azteca dijo lo siguiente: “El mexicano habla, el mexicano habla, y no tiene la más mínima idea de lo que pasa acá. Como lo dices, somos muy pocos mexicanos que estamos en Europa y como somos pocos, somos el foco de atención y llueven críticas por todos lados. Hay que aprender, disfrutar también, disfrutar que no cualquiera puede estar de este lado, la gente siempre va a hablar, no pasa nada... Me siento en un buen momento, pero se trabaja por más, soy una persona que no se queda conforme con nada y quiero seguir aprendiendo”, dijo Álvarez.

El mensaje lo posteó en su cuenta de Instagram, pero una vez vista la polémica que generó, decidió borrarlo. Sin embargo ya era tarde, la gente ya estaba estaba entrada en el debate. Por un lado, la postura era la de seguir esta línea discursiva y comprender que la competencia ha aumentado; por otro, la posición era la de criticar estos dichos porque es algo por lo que tiene que responder al ser profesional y seleccionado nacional.

Álvarez se ha vuelto uno de los pilares en el esquema de Gerardo Martino (Foto: Tim Heitman/Reuters/USA TODAY Sports)

“No se debió haber calentado Edson, que bueno que lo borró (su historia) porque a fin de cuentas ofende a mucha gente que se siente aludida”, dijo Gustavo Mendoza en Fox Sports Radio. “Yo no soy su Community Manager y que cada quien diga lo que quiere decir, no lo que tiene que decir; pero que distinto hubiera sido decir ‘entendemos la frustración de los aficionados, pero hay que decirles que para ganar estos partidos hace falta coraje”, complementó Alberto Lati en el mismo programa.

El siguiente duelo del octagonal rumbo a Qatar 2022 para México es contra el combinado de Costa Rica el 5 de septiembre. Si bien se llevaron el triunfo contra Jamaica, el sabor de boca no fue el mejor. El gol de la victoria llegó en la recta final y el nivel del equipo no respondió a las expectativas. Ahora, con estas declaraciones, ya no solo existe la presión por ganar, ahora también se debe responder a la necesidad de respaldar esos dichos en el terreno de juego, y no por la afición, sino por el proyecto deportivo.

