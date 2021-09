Evander Holyfield, exboxeador de 58 años, pelearía en lugar de Óscar de la Hoya contra Vitor Belfort

Óscar de la Hoya causó baja de la pelea de exhibición que sostendría ante Vitor Belfort, después de confirmar que resultó positivo por COVID-19. El duelo serviría como el retorno del Golden Boy al cuadrilátero, aunque permitirá el debut de The Phenom en el mundo del boxeo. Triller Fight Club buscaría sustituir al mexicano con la leyenda estadounidense Evander Holyfield.

ESPN y TMZ reportaron que la promotora espera la aprobación de la Comisión Atlética de California para que The Real Deal pueda participar en el combate principal del próximo sábado 11 de septiembre. En caso de no recibirla, dejaría el Staples Center de Los Ángeles para realizar la función en el estado de Florida.

La confirmación del compromiso también adelantaría una de las confrontaciones previamente anunciadas por el expeleador de artes marciales mixtas. Luego de la conferencia de prensa del pago por evento, efectuada el 27 de julio, el brasileño manifestó que enfrentaría al cuatro veces campeón mundial de peso pesado una vez finalizada su pugna con el dirigente de Golden Boy Promotions.

“Tengo muchas peleas confirmadas con Triller. Holyfield es el siguiente, en diciembre. (...) No solo buscamos vender entradas, buscamos romper récords. (...) No he peleado en UFC por años y aún poseo el récord de mayor cantidad de knockouts concretados en la historia de la empresa, eso quiere decir que sigo siendo relevante″, sentenció en entrevista con ESPN MMA.