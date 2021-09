Cuándo fue la última vez que Jamaica derrotó a México en un partido oficial

México cayó ante Jamaica en la Copa Oro 2017 (Foto: Twitter/@nahuelzn)

El partido rumbo a las eliminatorias de la Copa del Mundo en Qatar 2022 tendrá de invitados a México contra la selección de Jamaica. Los equipos ya se conocen y no es la primera vez que se verán las caras en un torneo que permite tres boletos para el mundial. El primer partido de eliminatoria será a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Los jamaiquinos también han visto el triunfo ante los aztecas en anteriores ocasiones, por lo que no llegarán temerosos de disputar los 90 minutos que se desarrollarán en el Estadio Azteca. El partido se jugará sin público asistente luego de que la Federación Mexicana de Futbol recibió una sanción de la FIFA por el grito homofóbico en partidos de Copa Oro del 2021.

La última vez que los caribeños derrotaron al tricolor fue en un torneo que después les dio acceso a la final. Lo anterior ocurrió en la Copa de Oro de 2017, donde México cayó en semifinales por marcador de 1-0. El cuadro dirigido por Juan Carlos Osorio, desde el palco, saltó a la cancha con: Jesús Corona (PT), Edson Álvarez, Jair Pereira, Hugo Ayala y Jesús Dueñas en la defensa. En el medio campo salieron: Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda y Jesús Molina. Mientras que en el ataque: Rodolfo Pizarro, Elías Hernández y Erick “Cubo” Torres.

Foto: Captura YouTube/TV Azteca Deportes

La alineación no era la estelar, era un conjunto alternativo pues el cuadro estelar y titular asistió a la Copa Confederaciones de 2017, un torneo previo a la copa mundial de Rusia. Las selecciones se dieron cita en el Rose Bowl de Pasadena, California. Una entrada poco habitual, pues las gradas no estaban a reventar, tal y como lo acostumbra el tri cuando juega en tierras vecinas. Las figuras como Javier Hernández, Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Guillermo Ochoa recién habían tenido participación en tierras rusas, donde también México cayó ante Alemania por 4-1 en la semifinal.

Las acciones del partido

El encuentro comenzó con llegadas de la selección mexicana; un Jesús Dueñas que se apoderó de la banda derecha. Los caribeños resistieron el envión anímico de sus contrarios y permanecieron resguardados en el área grande, a espera de un contraataque o una oportunidad en balón parado.

El “Cubo” Torres se perdió una oportunidad clara de cabeza, esto cuando recibió un centro por el lado derecho donde cabeceó el esférico pero lo dirigió directamente al arquero Andre Blake.

Los obligados a ganar eran los de verde, por lo que la propuesta inició desde ese sector y las transiciones de juego marchaban de manera óptima, no así en el último sector de la cancha, donde no conseguían concretar el gol. Los reggae boyz tuvieron un as bajo la manga.

México llegó a la semifinal de Copa de Oro en 2017 donde no pudo llegar a la final al perder contra Jamaica (Foto: Twitter/ @Mundialistas)

En el minuto 88´, una falta se suscitó en los bordes del área grande. Kemar Lawrence acomodó el balón y lo puso por encima de la barrera para que terminara en las redes, donde el arquero únicamente fue espectador. Ese tanto fue el único del partido y Jamaica avanzó a la final, donde cayeron ante los Estados Unidos.

El estratega colombiano encargado de la selección cumplía una suspensión de partidos, por lo que no estuvo en el terreno de juego. Los medios de comunicación al día siguiente calificaron el resultado como “humillante” y “de vergüenza”.

