El motivo de salud que orilló a Álvaro Morales a ausentarse de ESPN

Álvaro Morales se ha ausentado de sus programas de ESPN (Foto: Twitter/@IsmaelRdz33)

Los comentaristas deportivos se han convertido en una extensión del deporte mexicano, sus comentarios y análisis son parte de la agenda deportiva que llenan de emociones y críticas los eventos más relevante de la semana. Cada cadena de televisión cuenta con sus figuras más destacadas, en el caso de ESPN los nombres como el de David Faitelson, José Ramón Fernández, Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales son algunas de las figuras del canal.

Éste último se ha convertido en uno de los polémicos y protagonistas comentaristas de diferentes canales de televisión de ESPN, los televidentes empezaron a reconocer el trabajo de Álvaro en la televisora, a pesar de causar conflicto o tendencias en redes sociales, se ha hecho de un grupo de fanáticos que gozan de sus programas y debates.

Ante su popularidad y constante actividad en los espacios digitales, su ausencia es siempre cuestionada. En los últimos días El Brujo no se ha presentado a los programas que conduce en ESPN, como Futbol Picante, por lo que levantó diferentes sospechas sobre su paradero.

Alvaro Morales, analista de ESPN Deportes, no se ha presentado a sus programas desde hace días (Foto: Instagram/@alvaritomorales)

Aunque no sería la primera vez que no se presenta a trabajar a ESPN, en ocasiones anteriores ha dado pistas de dónde se encuentra, pero en esta ocasión las cosas han sido diferentes. En las últimas semanas no ha compartido nada en relación a su persona, incluso no tuvo actividad en sus cuentas de redes y tomó una pausa.

Posteriormente retomó su actividad con esporádicas publicaciones de la agenda deportiva y ante la constante pregunta de su paradero, Álvaro Morales no ha dado respuesta.

Álvaro Morales no ha explicado los motivos de su ausencia (Foto: Instagram/alvaritomorales)

Algunos internautas le preguntaron sobre su vigencia de contrato con la televisora, otros le preguntaron si había tenido problemas con sus compañeros comentaristas, otro sector de usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para reprocharle su actitud y argumentaron la idea de que lo habían corrido de la televisora.

Fueron constantes las preguntas sobre El Brujo, pero él no dio respuesta de su paradero. El motivo por el cual Álvaro Morales no se ha presentado en la televisora podría estar relacionado con problemas de salud y es que ante la vigencia de la pandemia por COVID-19 el conductor deportivo pudo contagiarse.

Ante un resultado positivo de la prueba de detección de la enfermedad, Álvaro Morales fue puesto en cuarentena para evitar contagios dentro de la empresa, por tal motivo dejó de participar en sus habituales programas.

Se reveló que Álvaro Morales se contagió de COVID-19 (Foto: Twitter@Pasion_Tigres_)

Hasta el momento el comentarista deportivo no ha querido responder las preguntas sobre su situación actual, pero de acuerdo con El Francotirador, columnista de Récord, dio algunas pistas que apuntan a un contagio por coronavirus.

En su publicación de la noche de este jueves 26 de agosto, le dedicó unos párrafos en donde explicó que Álvaro Morales ya se encuentra mejor después de haber enfrentado la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2 y que ha afectado a miles de mexicanos.

Añadió que próximamente se le verá al Brujo con mayor actividad en sus redes sociales, y posteriormente se espera que se reincorpore a la programación de ESPN.

En días próximos Álvaro Morales regresará a ESPN (Foto: Instagram@alvaritomorales)

“Y ya de salida, qué tremendo gusto me dio saber que mi compadre don Álvaro Morales, Conde de Coapa y estandarte del Líder Mundial, ya está mejor luego de pasarla feo por el maldito bicho que azota al mundo”, escribió El Francotirador.

El propio Álvaro Morales no compartió nada en relación a su estado de salud, únicamente se ausentó de los espacios en los que se le acostumbraba ver, por lo que su nula presencia levantó rumores y dudas en torno a él y su relación laboral con ESPN.

