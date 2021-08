“No somos robots”, la nueva apuesta de Chicharito en la que participará Diego Dreyfus

Chicharito incursionará en el mundo del Podcast (Foto: Marcelino Benito/EFE)

Javier Hernández prepara un proyecto que no tiene que ver específicamente con las canchas de futbol; se trata de un podcast: “We are not Robots” (No somos robots) el cual se estrenará el 23 de septiembre. En dicho programa estará junto a Diego Dreyfus, y se tocarán temas relacionados a la atención a la salud mental en los jóvenes.

El delantero del LA Galaxy ya ha tocado estos temas con anterioridad en donde ha enfatizado que él mismo ha sido víctima de depresión: “caí en una depresión profunda... no era responsabilidad ni del COVID, ni de la muerte de mi padre, ni de las personas relacionadas a mis situaciones personales, ni que si el clima, ni que la ciudad. Creo que tenía un vacío tan fuerte conmigo mismo que luego me di cuenta que solamente se iba a llenar con amor propio y nada más, pero cuando sabes que tú eres el responsable eres el creador de cualquier cosa”, afirmó en una entrevista para ESPN

“No somos Robots” constará de capítulos de 30 minutos cada uno, en donde con invitados orientará a los públicos jóvenes a crear consciencia a partir de los consejos que se vean en dicho podcast. Este programa será lanzado por la plataforma y app Yo Mobile de la cual también es socio.

Javier Hernández sufrió hasta en los entrenamientos (Foto: Instagram/@ch14_)

El delantero de 33 años de edad ha atravesado episodios en donde su salud mental ha estado en jaque, como cuando en un entrenamiento rompió en llanto. Es por ello que los temas de cuidado mental son tan valiosos para Chicharito quien también reconoce que los deportistas de alto rendimiento “no somos robots”.

El manejo de la salud mental es uno de los problemas más críticos que enfrentan los jóvenes hoy en día. La aplicación abre las puertas a muchas conversaciones importantes, además nos permite educar y apoyar a los jóvenes, así que estoy encantado de formar parte de la familia, expresó Javier.

Esta no es la primera ocasión que Chicharito usa las redes sociales para compartir su vida personal o pensamientos. En sus cuentas personales emite mensajes motivacionales, también cuenta con un canal de YouTube, Naked Humans, en el que mostraba el lado íntimo de su vida. Este nuevo proyecto, que contará con la presencia de su coach, Diego Dreyfus, tendrá un tinte mayormente educativo que de entretenimiento.

Chicharito no ha podido brillar con el LA Galaxy desde su llegada en 2020 por lesiones y otros factores (Foto: Twitter/@LAGalaxy)

La carrera de Hernández no se encuentra en el pico más alto: en su club no ha sido lo que se esperaba, luego de su llegada en 2020 como jugador franquicia ante la partida de Zlatan Ibrahimović; en la selección nacional está prácticamente borrado por Gerardo Martino, y gran sector de la afición lo llena de críticas cada que se presenta la oportunidad para hacerlo.

“Soy humano y la puedo cagar, me puede ir mal, pero que eso no me quita, no soy menos que nadie”, esa es una de las ideologías que han mantenido a flote al mexicano a pesar de los episodios complicados que ha tenido que atravesar durante los tiempos más recientes. Esto combinado con el amor propio, la familia y la introspección han sido herramientas que han apoyado a Hernández en su vida y el mejoramiento de la misma.

Con este nuevo proyecto, posiblemente todos esos aprendizajes adquiridos podrán ser expuestos para una población joven y que no cuenta con las experiencias que él ha tenido que pasar. “No somos robots” es el nuevo proyecto de Chicharito y aunque no tenga que ver con goles, su valía es indiscutible.

