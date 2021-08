All-Star Skill Challenge: la afición recibió entre abucheos a Chicharito Hernández

El mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue abucheado en el Banc of California Stadium (Foto: Kelvin Kuo/ USA TODAY Sports)

Uno de los eventos más esperados por las y los aficionados al futbol en México y Estados Unidos es el Juego de Estrellas entre la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. A un día del evento, en el Banc Of California Stadium se llevó a cabo un reto de habilidades de ocho jugadores por equipo. Al evento asistió el delantero de Los Angeles Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, aunque fue recibido entre los abucheos del público en el recinto deportivo.

Debido a una lesión en la pantorrilla derecha, el delantero mexicano no pudo participar en los retos con el equipo de la MLS. A pesar de ello, asistió para apoyar a sus compañeros desde uno de los palcos del hogar de Los Angeles Football Club (LAFC). Cuando apareció en las pantallas y fue presentado por el maestro de ceremonias, la reacción de los aficionados fue de disgusto, pues se encontró en el hogar del acérrimo rival de su actual equipo.

Otro de los motivos que pudo haber causado la reacción de los presentes pudo haber sido la decisión del jugador y del equipo angelino para no participar en el Juego de Estrellas. El tapatío ha tenido una recuperación satisfactoria a pesar de estar alejado de las canchas desde el 26 de junio. No obstante, los directivos de su equipo optaron por no utilizarlo hasta que su lesión haya sanado por completo.

El reto de habilidades fue para la Liga MX (Foto: Kirby Lee/REUTERS)

En el mismo caso se encuentra Carlos Vela. El delantero estrella juega para el vecino y rival del Galaxy y se ha consolidado como el mejor jugador del equipo. No obstante, se encuentra en la misma situación que su compatriota. En un encuentro de liga contra los Vancouver Whitecaps, sufrió un tirón en el cuádriceps que lo llevó a ser sustituido al minuto 15 del encuentro.

Uno de los más grandes atractivos para la ronda de la prueba de habilidades, así como para el partido estelar fue la posibilidad de ver a los dos jugadores juntos en la cancha una vez más, aunado a que enfrentarían a jugadores de la liga de su país de origen. No obstante, las posibilidades se diluyeron con la confirmación de su ausencia. A pesar de ser por lesión, podrían recibir un castigo de la MLS por negarse a participar en la convocatoria.

La ausencia de los rostros protagonistas de la liga de futbol de Estados Unidos será juzgada bajo la ley Zlatan. De acuerdo con la determinación identificada con el apellido del futbolista sueco, si un jugador decide no participar en el Juego de Estrellas, sin importar el motivo que lo imposibilite, entonces no podrá ser convocado por su equipo en la siguiente jornada inmediata.

Carlos Vela tampoco jugará el All-Star Game de la MLS contra la Liga MX (Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS)

Todo surgió cuando Ibrahimovic realizó destacadas actuaciones con el equipo de Galaxy. La enorme cantidad de goles, así como el espectáculo que brindó lo colocaron como el principal personaje contemplado para la selección de la MLS en 2018. A pesar de ello, el delantero se negó y decidió dejar pasar la convocatoria de jugadores que se enfrentaron a la Juventus. En ese sentido, las autoridades optaron por decretar un nuevo lineamiento que obligue a los jugadores contemplados a participar.

De esa forma, los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles deberán vivir las acciones del partido más esperado de la temporada regular sin las dos estrellas mexicanas. Vela podría estar descartado de manera definitiva. Por su parte, aunque el cuerpo médico del Galaxy autorice a Hernández a jugar minutos en el encuentro, no podrá ser registrado a menos que la directiva alcance un acuerdo con la MLS.

(Video: cortesía ESPN)

El All-Star Skill Challenge, en su primera edición, finalizó con la victoria para el equipo representativo de la Liga MX. A lo largo de cinco pruebas Rogelio Funes Mori, Diego Valdés, Rubens Sambueza, Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda, Alexis Canelo, Nahuel Guzmán y Alfredo Talavera demostraron sus habilidades con el balón y consiguieron sobreponerse en tres de ellas.

Con dicho antecedente, Juan Reynoso deberá encarar el evento estelar a disputarse el próximo miércoles 25 de agosto en punto de las 20:00 horas. Además de aclarar cuál es la liga que cuenta con el mejor desempeño de la zona, el partido finiquitará uno de los puntos más estrechos de la relación entre las dos federaciones más importantes de la Concacaf.

